October 31, 2021 Grace Poe's transcript Radio interview dzBB

10 a.m. On service contracting, budget Nimfa Ravelo: Kausap po namin kanina ang Piston, si Mody Floranda. Ito po ang kanilang mga hinaing: 'Yung isa, ang ayuda ay hindi po sapat. Tapos po, 'yung service contracting, ito po nabanggit ninyo, delayed daw po ang pagbabayad. May mga naserbisyo na, hindi pa ho sila binabayaran. Ano ho ang pwede ninyong magawa? Sinabi ko ho kasi na ipaparating ko sa inyo at maaaring makatulong kayo sa pagkalampag para mabayaran na. Naalala ko ho kasi na-raise din ninyo na may mga naniningil pa sa LTFRB para po doon sa service contracting. Ang ikinakatwiran po ng LTFRB ay nasa Land Bank na daw po ang pondo. Ang sabi ni Ginoong Mody Floranda ng Piston, masyado daw pong madaming requirements. Kaya ang apela nila, pagaanin ang requirements. Sa pagpapagaan ng requirements, sino po ang tutulong sa kanila? Grace Poe: Iyan nga ang nagiging problema. 'Di ba mayroon pang natitirang mga P20 million na hindi pa nababayaran ng LTFRB sa service contracting... Iyan ay life or death sa marami nating drivers--kung hindi nila makuha ang ipinangakong bayad sa kanilang serbisyo. Sinabi namin sa kanila na bago namin aprubahan ang kanilang budget sa plenaryo ay babalikan namin ang payables nila. Dapat mabayaran muna nila iyon bago maaprubahan ang budget nila o ilalagay din namin, kasi siyempre ayaw din naman naming ma-delay ang budget, na iyan ay isang kundisyon para sa kanilang pagkuha ng kanilang budget. Ngayon hindi lang iyon ang nagiging problema. Marami rin tayong nadidinig na drivers na halimbawa, ilang kilometro ang kanilang namaneho sa isang araw, ang ibinabayad sa kanila, kunyari, isang driver, 120 kms. sa isang araw ang kanyang namaneho, ang binabayad sa kanya, between 20-25 kms. lang. So minsan mayroong hindi pagkakaugnay ng kanilang pagkakasunduan. Kaya nga dapat malinaw--dapat nga makuha ano ba 'yung kontrata ng service contracting--kung sinabi ng DOTr o ng LTFRB na 20 kms. ka lang, huwag naman nilang paasahin ang mga driver na lalagpas pa doon at mayroong ibibigay na extra. Pero kung wala naman silang binanggit na limit, siyempre kung anuman ang nakareport, dapat tanggapin nila iyon at ibigay nila ang karampatang bayad doon. On cash aid Ravelo: Senator, noong Friday nag-announce ang Malacañang na magbibigay ng ayuda para sa mga driver. Nasa 178,000 'yung mabibigyang mga driver mula doon sa P1 bilyon na ipapalabas na ayuda sa kanila. Kaya ko nabanggit, ito po 'yung tanong. Ngayon nila ikinonsider after ilang linggo, magdadalawang buwan nang sumisirit pataas ang presyo ng bilihin, at anticipated naman daw ang pagtaas ng presyo sa world market sapagkat doon sa mga event na binawasan 'yung mga production ng oil exporting countries, kumbaga anticipated na. Ma'am, kayo ho ba ay may nakikita rito na pagkukulang sa immediate action o pagpapaplano para tulungan ang ating mga kababayan? Hindi sa naghahanap tayo ng mali sa gobyerno pero 'di ba ang hinahanap natin ay mabilis na aksyon. Ma'am, meron ba kayong nakikitang pagkukulang sa planning o sa pagtulong? Hindi ko alam kung kulang sa malasakit, sa inyong assessment, Ma'am, ano ang kulang dito? Poe: Alam mo, hindi kasi proactive. Ang ibig sabihin ng proactive, gaya nga ng sinabi mo, ay 'yung iniisip mo na kung ano ang magiging resulta ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Uunahan mo na, aagapan mo, mabilis na pag-agap. Ang nangyayari kasi, nagulat pa ba tayo na ganyan ang naging reaksyon na medyo mabagal. Kasi kahit rin naman dito sa bakuna, napaka-late 'di ba. Alam na nga natin na kumakalat ang sakit, na-late pa tayo ng pag-procure. Pwede pang agahan sana noon, buti ngayon nakakahabol na tayo kahit papaano. Tama ka kasi may mga nakabantay. 'Yan 'yung kanilang trabaho sa gobyerno, bantayan nila ang mga presyo ng bilihin sa merkado, sa buong mundo para nakikita na nila kung saan nagkakaroon ng shortage, saan nagkakaroon ng biglang pagtaas. At pagdating 'dun ay siyempre sana mabilis na nilang naipapatupad ang polisiya nila. So ngayon, mahirap naman ang sisihan na ganoon, late na, pero sana sa mga susunod na panahon. Pangalawa, 'yung ipinangako nila na ibibigay nila ang ayuda doon sa 170,000 plus, maraming salamat pero ang sinasabi ko nga ay sana nga magkatotoo kasi iba naman 'yung binanggit, iba rin naman ang nagawa. Ravelo: Kailangan matanggap, kasi doon nagkakaproblema sa distribution. Poe: Sinabi ko na nga sayo 'di ba, halos P6 billion ang ibinigay namin sa service contracting, wala pang P1 billion ang nagasta nila doon. Pera naman 'yan, alam mo gumugulong ang pera. So ibinibigay mo 'yan sa nawalan ng trabaho na driver para magkaroon sila ng trabaho at meron silang kinikita at 'yun namang mga 'yun ay panggastos nila sa pamilya nila na babalik rin naman sa iba't ibang mga negosyo na nagtitinda ng mga pangangailangan nila. Ravelo: Sabi nga ho ni Ginoong Floranda ng Piston, hindi naman daw nila pwede sabihin sa anak nila na, "Wag muna kayong kumain, hintayin natin ang bayad sa service contracting." Poe: Kaya nga. 'Yung sinasabi nga nila na dapat una muna, ang capacity 50 percent sa mga sasakyan, doon sa mga public utility vehicle. Tapos alam naman natin na 70 percent pero punuan na, nakita natin. Masisisi mo ba ang mga kababayan natin, both the passengers and drivers, 'e unang-una kulang 'yung mga sasakyan. Pagdating ng rush hour, hindi maayos ang pagkaka-distribute ng mga sasakyan. Pangalawa, konti na nga ang kinikita nila dahil dalawang taon na silang hindi maayos ang trabaho kaya ganito ang nangyayari. 'Yung mga enforcers kapag nakikita 'yun, patay-malisya na lang. Ravelo: 'Yung patay-malisya, Ma'am, pwedeng dalawang bagay 'yun. 'Yung isa pwedeng naawa sa driver, 'yung isa lenient sila. Poe: I think pareho, naawa na sa driver, naawa na rin sa pasahero. So parang ang nangyayari ngayon ay kapit sa patalim, kanya-kanyang diskarte. Sa ating mga kababayan, bagama't alam ko na desperado tayong lahat na makasiksik sa mga sasakyan ay isuot ninyo ng maigi ang mask ninyo. Kasi 'yung iba nakikita natin nakababa, hindi maayos. Pero sa ibang bansa kasi, lalung-lalo na marami na ang nabakunahan ay 'yung transport system ay 100 percent na. Ngayon, mas mabuting nag-iingat tayo. Kung 70 percent ang sinabi ng IATF, sana nga 70 percent. Pero hindi nangyayari 'yun. On PMVICs Ravelo: Ma'am, 'yung tungkol sa mga PMVIC, private motor vehicle inspection center, para po sa listeners natin, 'yan po ay sinabi na ng DOTr na optional. Pero 'yan ay after nang sitahin. Sabi niyo nga doon sa hearing, parang nagkaroon ng attempt na, meron talagang attempt na gawin iyang mandatory para makabawi ng puhunan 'yung mga nag-ooperate ng PMVIC. Ma'am, ngayon ito po, paano po natin masisiguro na hindi na uulitin 'yun? Kasi Ma'am noong February, kung hindi ako nagkakamali, ginawa nilang mandatory, sinita ninyo sa Senado, sinuspinde iyan. Tapos itong October na naman, ginawa ho uling mandatory sa ilang lugar, sinuspinde noong nasita. So ano 'yung guarantee natin na hindi sila uulit niyan? Poe: Alam mo, nakikita mo parang nanlilinlang talaga sila. Ano ang akala nila, hindi namin mapapansin iyan? Bigla na lang Oct. 6 naglabas sila ng bagong memo circular... akalain mo 'to 'a. 'Yung mga PMVIC, iilan lang ba iyan sa buong Pilipinas. Ravelo: Nasa 80 po ang sabi niyo? Poe: Nasa 72. Samantalang mga Private Emission Testing, nasa 800. So ipagsisiksikan mo ang mga tao doon tapos ang ginawa pa nilang policy, ang mga pwede lang pumunta sa mga PETC ay ang mga truck at mga tricycle, motorsiklo. 'E ang problema dito, 'yung mga truck nga 'yung dapat inspeksyunin ng maayos... Ravelo: 'Yun ang dapat siguradong talagang ligtas, talagang roadworthy... Poe: Oo dahil pang maramihan 'yun 'e diba? So tapos pinalabas nila 'yung ano na 'yan.. tapos noong napuna sila, buti naman sinuspinde nila uli. Ngayon ang tanong mo, papaano natin masisiguro na hindi nila gagawin iyan? Doon sa budget proposal namin, ilalagay talaga namin na hangga't hindi nagkakaroon ng sapat na mga PMVIC sa buong Pilipinas, hindi dapat pwedeng gawing mandatory ito. Ravelo: Magiging special provision po iyan ng 2022 budget, Ma'am? Poe: Oo, special provision. On Motor Vehicle Inspection System. The use of Private Motor Vehicle Inspection Centers for the registration of vehicles shall not be made compulsory. Vehicle owners shall also be allowed the option to have their vehicles tested at Private Emission Testing Centers for registration purposes. So at least iyan, for the 2022 special provision, ilalagay natin. Ngayon, kung nagkaroon ng mirakulo at dumami ang mga PMVIC sa buong Pilipinas, 'e sa susunod na budget, wala na 'yung special provision na 'yan. Ravelo: Kung magkaroon ng mirakulo na ma-veto iyan. Poe: Alam mo, pwede ring ma-veto 'di ba 'yung item na iyan. Basta kami, hindi kami nagkulang sapagkat ang pakay lang naman natin dito, 'yung ating mga kababayan hindi naman ma-perwisyo ng sobra-sobra. Kasi nga 'di ba, nagulat na lang tayo na meron nang mga ganyan. Tapos mga private individuals 'yung may-ari. So iniisip mo, bakit ba... Ravelo: At saka bakit sila? Ang tanong is bakit sila? Poe: Oo, gusto ba ninyo na bumawi sila doon sa kanilang investment at the expense of the public? Napaka--basta, marami diyan sa kanila ang sa tingin ko may mga dapat talagang, pagkatapos nitong budget, ma-imbestigahan talaga ng maayos kasi mukhang pansarili ang inisip. Ravelo: Ibig sabihin may pinaboran din para mabigyan ng lisensya o authority to operate na bilang PMVIC, ganoon po ba 'yun? Poe: Sobrang disappointed ako sa LTO, talagang ibang klase. Imbes na pagaanin ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan, pinapahirap pa. On driver's license, continuing education, retraining Tapos ngayon, meron silang bago. 'Di ba nag umpisa na itong 10 years license renewal. So okay 'yun, Oct. 30, isa iyan sa batas na talagang itinulak ko na 10 years na 'yung validity ng lisensya. So ngayon, meron silang bago, na kailangan merong continuing education, retraining. So gusto kong malaman, ano bang retraining iyan. Baka naman masyadong mahirap, so dapat ilabas nila talaga 'yung guidelines kung papaano iyan.