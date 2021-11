Press Release

November 1, 2021 Mensahe ni Sen. Leila M. de Lima sa Paggunita ng Undas (1 Nobyembre 2021) Ito ang pangalawang Undas sa gitna ng pandemya. Hindi tuloy natin malubos ang pagsasama-sama sa pag-alala sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Marami nga sa atin ang hindi na makakabisita sa sementeryo o makakauwi sa kani-kanilang probinsya. Dalangin ko po ang patuloy na lakas, tatag at kapanatagan ng loob ng bawat isa sa atin sa kabila ng patuloy na pangungulila at banta ng krisis. Patuloy ko ring ipinagdarasal, hinahangad at ipinaglalaban ang makamit na ng mga biktima ng karahasan at pamamaslang ang hustisya. Dahil paano nga ba masasabing "namayapa" sila kung patuloy namang naghuhumiyaw para sa katarungan ang pamilya ng mga biktima? Sa kabila nga po ng lahat, patuloy tayong magmalasakit at damhin ang pinagdadaanan ng ating kapwa. Kaakibat ng ating pakikidalamhati at pag-unawa, ang pagdamay at pakikipaglaban para maibalik kung ano ang tama at nararapat para sa lahat. Ibalik ang hustisya! Laban lang! Muli, isang ligtas at makahulugang paggunita ng Undas. Ingat po ang lahat!