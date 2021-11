Poe on China demand to remove BRP Sierra Madre:

The 2016 arbitral ruling declared that Ayungin Shoal belongs to the Philippines and is well within our exclusive economic zone and continental shelf.

China has no right to dictate what we can do within our waters.

Its recent statement telling us to remove BRP Sierra Madre from the shoal is another display of utter arrogance and aggression that we must not take sitting down.

Aside from diplomatic protests, the government should step up efforts in rallying our neighbors to form a united front against China in the South China Sea. Time and again, several nations have stood by us and shared our goal of ensuring peace, stability and harmony.

Mutual respect must always be the cornerstone of our relationship with any nation.

Poe sa hirit ng China na alisin ang BRP Sierra Madre:

Idineklara sa 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal ay sa Pilipinas at bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf.

Walang karapatan ang China na idikta kung ano ang dapat nating gawin sa ating karagatan.

Ang pagdikta ng China na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa bahura ay isa na namang pagpapakita ng pagiging arogante at agresyon na hindi natin dapat upuan na lamang.

Bukod sa diplomatikong protesta, dapat pagsumikapan ng ating gobyernong himukin ang mga kalapit nating bansa na bumuo ng alyansa laban sa hindi katanggap-tanggap na pagkilos ng China.

Muli't muli, maraming mga bansa ang tumindig para sa atin at nakiisa sa ating layuning matiyak ang kapayapaan, seguridad at kaayusan.

Ang paggalang sa isa't isa ay dapat laging pundasyon ng ating relasyon sa alin mang bansa.