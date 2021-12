Press Release

December 1, 2021 Gatchalian to NEA: Observe status quo in BENECO Pending the resolution of cases in court, Senator Win Gatchalian urged the National Electrification Administration (NEA) to observe the status quo in the operations of Benguet Electric Cooperative (BENECO) under the leadership of its board-appointed general manager. "We've known BENECO as a perfectly managed cooperative. My only interest being your chairman of the Senate Energy Committee is the stability and reliability of power supply in Baguio and the whole Benguet province," Gatchalian said in a recent consultative meeting with BENECO officials in Baguio City. "I'll bring your request for a status quo of the situation. That's the best for now," Gatchalian added while assuring the conduct of a Senate probe into the issue confronting BENECO and NEA stemming from the leadership row in the electric utility. Gatchalian earlier filed a resolution in the Senate calling for a full-blown inquiry into the management standoff between NEA and BENECO following reports that the electric distribution utility has been experiencing problems in bank transactions as some accredited banks do not acknowledge the signature of Engr. Melchor Licoben, the general manager endorsed by the BENECO Board. "My basic principle is that the locals will always know best and the boards, whether it's a cooperative board or Sangguniang board, they're empowered to choose the best people for themselves. Huwag na dapat makialam 'yung tagalabas dahil magugulo lalo eh. Hindi naman nila alam yung patakbo ng mga kooperatiba," Gatchalian said. A string of cases had been filed before the courts including graft charges against the NEA board of administrators (BOA) for endorsing former Presidential Communications Assistant Secretary, lawyer Ana Marie Rafael, to the BENECO board of directors (BOD) as the new general manager instead of Licoben. "Habang nakabinbin ang mga kaso, hinihiling natin sa bawat panig na huwag gumawa ng mga hakbang na makakaapekto sa pagbibigay serbisyo sa mga konsyumer kagaya ng kung sino ang dapat kilalanin na maningil ng kanilang electric bills. Naaantala rin ang pagbabayad sa power suppliers ng BENECO dahil sa ilang problema sa transaksyon sa bangko," the senator said. "Ang mga ganitong mga kaganapan ay maaaring magbunsod ng pagkagambala sa operasyon ng BENECO at ang mga konsyumer ang magdurusa. Hindi dapat maipit sa usapin ang publiko," Gatchalian stressed. # # # ________________________________________ Panawagan ni Gatchalian sa NEA: Pairalin ang status quo sa BENECO Habang nakabinbin ang resolusyon ng mga kasong isinampa sa korte, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang National Electrification Administration o NEA na pairalin ang status quo sa operasyon ng Benguet Electric Cooperative o BENECO sa ilalim ng pamumuno ng general manager na hinirang ng board of directors ng kumpanya. "Kilala ang BENECO bilang isang kooperatiba na mahusay at maayos na pinapatakbo ng mga namamahala nito. Ang pinag-aalala ko lang bilang inyong chairman ng Senate Energy Committee ay baka maapektuhan ang suplay ng kuryente sa Baguio at buong probinsya ng Benguet," sabi ni Gatchalian sa mga opisyal ng BENECO sa isang consultative meeting na ginanap kamakailan sa Baguio City. "Para sa akin, ang makabubuti sa kasalukuyang sitwasyon ay status quo muna," paglilinaw ng senador na tiniyak naman ang imbestigasyong gagawin ng kanyang kumite sa senado hinggil sa sigalot kaugnay ng pagtatalaga ng general manager ng BENECO. Nauna nang naghain ng resolusyon sa senado si Gatchalian hinggil sa isyu lalo pa't napabalita na nahihirapan ang nasabing kooperatiba sa pagproseso ng mga bayarin dahil ayaw kilalanin ng mga bangko ang pirma ni Engr. Melchor Licoben bilang general manager na itinalaga ng BENECO board. "Ang pinaiiral ko dito ay ang prinsipyo na alam ng mga taga Baguio at ng board ng kooperatiba kung ano ang makabubuti sa kanila. Cooperative board man yan o Sangguniang board, may kapangyarihan sila na mamili kung sino ang sa tingin nila ay ang pinakamahusay at nararapat na mamahala," giit ni Gatchalian. "Huwag na dapat makialam 'yung tagalabas dahil magugulo lalo eh. Hindi naman nila alam yung patakbo ng mga kooperatiba," sambit pa ni Gatchalian. Patong patong na kaso ang kasalukuyang nakahain sa korte kasama na ang pagsasampa ng graft charges laban sa NEA board of administrators (BOA) na nag-endorso sa BENECO board of directors (BOD) na iupo si dating Presidential Communications Assistant Secretary, ang abogadong si Ana Marie Rafael, bilang general manager imbes na si Licoben. "Habang nakabinbin ang mga kaso, hinihiling natin sa bawat panig na huwag gumawa ng mga hakbang na makakaapekto sa pagbibigay serbisyo sa mga konsyumer kagaya ng kung sino ang dapat kilalanin na maningil ng kanilang electric bills. Naaantala rin ang pagbabayad sa power suppliers ng BENECO dahil sa ilang problema sa transaksyon sa bangko," paliwanag ng senador. "Ang mga ganitong mga kaganapan ay maaaring magbunsod ng pagkagambala sa operasyon ng BENECO at ang mga konsyumer ang magdurusa. Hindi dapat maipit sa usapin ang publiko," diin ni Gatchalian. # # #