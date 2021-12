Press Release

December 2, 2021 Gatchalian seeks ramped up vaccination of minors, teachers amid Omicron threat Senator Win Gatchalian is pressing to accelerate the vaccination of minors and teachers following the global alarm on the COVID-19 variant Omicron. The World Health Organization (WHO) declared Omicron a variant of concern on November 26. While preliminary evidence suggests that Omicron poses an increased risk to reinfection, it remains unclear whether the variant is more transmissible and causes more diseases compared to other variants, including Delta. The WHO also announced that studies are currently underway to understand the effectiveness of vaccines, current tests, and treatments to this new variant. Public health experts have reiterated that vaccination and the implementation of minimum public health standards are key to curb the spread of Omicron. Gatchalian also emphasized that vaccinating teachers and eligible learners will boost their protection and confidence, especially as the Departments of Health (DOH) and Education (DepEd) plan to increase the number of schools participating in the pilot implementation of limited face-to-face classes. The DepEd recently announced that it is eyeing the inclusion of 177 more schools in the pilot implementation of in-person classes. On December 6, 28 schools in Metro Manila are scheduled to conduct dry runs as part of the pilot program. The capital region is considered low-risk for COVID-19 and will remain under Alert Level 2 until December 15. "Dahil sa banta ng Omicron variant ng COVID-19, dapat nating paigtingin ang pagbabakuna sa mga guro at mga kabataan, lalo na't ngayon pa lang sila unti-unting nakakabalik sa kanilang mga paaralan. Kung mababakunahan natin ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral ay mas matitiyak natin ang kanilang kaligtasan at mapapanatili natin ang kanilang kumpiyansa," said Gatchalian, chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. The government is eyeing the vaccination of minors aged 5-11 by January 2022, provided that the Food and Drug Administration will grant emergency use approvals for children's use by December. Gatchalian is also pushing for regular COVID-19 tests for teachers. He recalled that two schools in Zambales deferred their participation in limited face-to-face classes after some teachers tested positive for COVID-19. # # # ____________________________________________________ Gatchalian: Bilisan ang pagbabakuna sa mga guro, kabataan sa gitna ng banta ng Omicron Isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang agarang pagbabakuna sa mga menor de edad at mga guro kasunod ng pagkakatuklas ng COVID-19 variant na Omicron. Idineklara ng World Health Organization (WHO) na variant of concern ang Omicron noong Nobyembre 26. Bagama't may posibilidad na mas mataas ang reinfection dahil sa Omicron variant, hindi pa malinaw kung mas nakakahawa ito o nagdudulot ng mas matinding sakit kung ihahambing sa ibang variants, kabilang ang Delta. Patuloy namang pinag-aaralan ng WHO ang bisa ng mga bakuna, mga test, at iba pang mga gamot laban sa bagong variant na ito. Ayon sa mga eksperto, nananatiling mahalaga ang pagpapabakuna at ang pagpapatupad ng minimum public health standards sa pagsugpo sa Omicron. Binigyang diin naman ni Gatchalian na ang pagpapabakuna sa mga guro at sa mga mag-aaral na nasa tamang edad ay magbibigay ng karagdagang proteksyon at kumpiyansa, lalo na't balak ng Department of Health (DOH) at Department of Education (DepEd) na dagdagan ang bilang ng mga paaralang lalahok sa limited face-to-face classes. Inanunsyo kamakailan ng DepEd na may karagdagang 177 na mga paaralan ang inaasahang lalahok sa naturang dry run ng face-to-face classes. Sa Disyembre 6 naman, dalawampu't walong mga paaralan mula sa Metro Manila ang magsasagawa ng kanilang dry run bilang bahagi ng pilot program. Ang National Capital Region ay itinuturing nang low-risk para sa COVID-19 at mananatili sa Alert Level 2 hanggang Disyembre 15. "Dahil sa banta ng Omicron variant ng COVID-19, dapat nating paigtingin ang pagbabakuna sa mga guro at mga kabataan, lalo na't ngayon pa lang sila unti-unting nakakabalik sa kanilang mga paaralan. Kung mababakunahan natin ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral ay mas matitiyak natin ang kanilang kaligtasan at mapapanatili natin ang kanilang kumpiyansa," ani Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Balak simulan ng pamahalaan sa Enero 2022 ang pagbabakuna ng mga menor de edad mula lima hanggang labing-isang taong gulang. Ito ay kung maaaprubahan ng Food and Drug Adminsitration (FDA) ang paggamit ng mga bakuna para sa mga bata. Isinusulong din ni Gatchalian ang regular na COVID-19 tests para sa mga guro. Matatandaang may dalawang paaralan sa Zambales na ipinagpaliban ang kanilang paglulunsad ng face-to-face classes matapos magpositibo sa virus ang ilang mga guro. # # #