Press Release

July 13, 2022 Sen. Joel Villanueva on the Marcos administration's plans to reform the country's education curriculum to address job-skills mismatch Kailangan po talaga natin ng reporma sa sistema ng edukasyon ng ating bansa, mula sa curriculum at sa upskilling ng ating mga guro. Ayon po sa 2018 report ng Program for International Student Assessment (PISA) ng Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pinakamababa po ang Pilipinong estudyante pagdating sa math, science, at reading kumpara sa 79 na bansa, at 80% ng mga estudyante natin ang hindi umabot sa minimum level ng proficiency in reading. Ayon din sa Trends in International Mathematics and Science Study noong 2019, napag-iiwanan ang mga estudyanteng Pilipino pagdating sa math at science, kung saan 81% ng ating mga Grade 4 students ay hindi man lang umabot sa low benchmark ng math at 87% ay hindi umabot sa low benchmark ng science. Maliban sa kailangang mag-improve ang performance natin sa STEM subjects, pagtuunan din po natin ng pansin ang "soft skills" na makakatulong sa pagtatrabaho gaya ng values education at ang panukala isama ang labor education sa curriculum. Mayroon din po tayong mga hakbang na nasimulan na para mareporma ang sistema ng edukasyon ng bansa para matugunan ang isyu ng jobs-skills mismatch. Naipasa po natin noong 17th Congress ang Philippine Qualifications Framework Law para siguraduhin na angkop ang ating sistema ng edukasyon at training sa mga kwalipikasyon ng sinumang employer saan mang bahagi ng mundo. Inaasahan po natin ang mga miyembro ng PQF-National Coordinating Council na lalo pang paigtingin ang implementasyon ng batas na ito. Kamakailan lamang po ay naging batas na rin ang ating Excellence in Teacher Education Act para pagtuunan ang pag-unlad ng ating mga guro sa ilalim ng Teacher Education Council, at nagbibigay po ito ng mga scholarship at mga training para sa ating educators. Nariyan din po ang ating Tulong Trabaho Law para masolusyonan ang jobs-skills mismatch sa pamamagitan ng libreng tech-voc training and education. Nais po natin itong mapalawig para mas marami pang institusyon ang makapagbigay ng libreng training programs. Proponent po tayo ng mga batas na ito bilang author at sponsor sa Senado, kaya nais po nating subaybayan kung paano po papairalin ang mga ito para sa education reform agenda ng administrasyon. Sinusulong din po natin na agarang mabuo ang Second Education Commission sa ika-19 na Kongreso para magkaroon ng komprehensibong assessment ng sistema ng edukasyon sa bansa para matugunan nito ang mga hamon ng Fourth Industrial Revolution. Na-endorse na po ito sa tanggapan ng presidente para sa kanyang karampatang aksyon. May panukalang batas rin po tayo na "Enterprise-Based Education and Training to Employment Act" para mapalakas ang tech-voc training sa bansa sa pamamagitan ng partisipasyon ng private sector sa enterprise-based training programs ng TESDA. Handa po tayong makipag-ugnayan sa administrasyong Marcos para masiguro at mapabuti lalo ang implementasyon ng mga batas na ito, at makipagtulungan para sa mga dagdag na panukalang magrereporma ng ating sistema ng edukasyon.