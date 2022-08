Press Release

August 24, 2022 Opening Statement of Senate President Juan Miguel Zubiri at the Aug. 24 Press Conference on Zambales Operations Magandang umaga po sa lahat. I am holding this press conference, para po ibahagi ang naging karanasan ko, at para magbigay babala tungkol sa modus ng ilang mga indibidwal na tumatarget sa mga politiko at opisyal, gaya ko at ng dalawa pang senador na kilala ko. On August 14, 2022, nakatanggap po ako ng sunod-sunod na messages mula sa isang indibidwal na nagpakilala bilang sina Governor Jec Jec Villa ng Siquijor at si Board Member Abner Lomongo. Nanghihingi sila ng pera para daw sa kanilang political convention, kapalit ng patuloy daw nilang suporta para sa akin. Hindi ko po alam kung paano nila nakuha ang aking personal contact number. But presuming that they were government officials, I gave them that leeway, dahil syempre, 'pag government official, marami pong may contact sa atin. But I knew from the very beginning that something was fishy, medyo parang bogus ito. Pero hindi ko rin sila pwedeng parang palampasin lang, dahil grabeng pangloloko po ang ginagawa nila, nandamay pa sila ng ibang opisyal. I confirmed that it was not them during our call with Senator Nancy Binay, one of which, also was being targeted by this group. Dahil 'yong chief-of-staff ni Sen Nancy Binay ay asawa po ni Governor Jec Jec Villa of Siquijor kaya ang malas naman ng tumawag sa akin dahil kinonfirm ko agad na hindi po sya ang tumatawag sakin, hindi po siya ang governor. Noong naramdaman ko na po na scam ito - saka pinipilit po nila, talagang napakakulit - lumapit na agad ako kay PNP Chief Rodolfo Azurin, after which the CIDG-RFU-NCR was tapped to plan and conduct a police entrapment operation. Tinuloy ko po ang contact doon sa mga suspek, at pumayag po ako sa dinedemanda nilang fifty thousand pesos, to be hand-carried and delivered [by] one of my staff members in Castillejos, Zambales. Alam niyo mga kapatid, syempre unang-una, 'pag politiko 'yan, hindi humihingi ng pera agad-agad 'yan, usually may letter [of] request at dadaan sa tamang proseso. Pero ito talaga nagpanggap na isang politiko, high-ranking government official, humihingi ng tulong. Ipinasa [niya] pa ako sa supposedly one of board members which is also a non-existing board member in the Province of Siquijor. Wala pong Board Member Abner Lomongo. Kaya sabi ko sa sarili ko mga kababayan, pwede ko naman itong palagpasin, pwede ko naman pong huwag pansinin pero ang problema nagiging criminal na po in nature ang kanilang pag-extort sa 'min. Kung humingi nalang sana sila ng tulong saking tanggapan kung meron silang pangangailangan - kilala niyo po ako, kilala nyo po si Migz Zubiri - I never say 'no' sa mga financial assistance, whether it is sa hospital, sa scholarship, sa lahat ng bagay, tumutulong po tayo. Kung dumiretso na lang po sila at humingi ng tulong sa 'kin, kung may pangangailangan sila, wala po tayong problema. Ang problema nagpanggap po sila na high government official, of course, with intent to extort, or to get money from me, eh, medyo may shades of estafa na po 'yan, extortion and, of course, usurpation of authority and use, of course, of the right of an individual's privacy in terms of public servants. So talagang may criminal intent. At tapos na-confirm ko rin po ibang kasamahan ko na itong, supposedly, Gov. Villa of Siquijor, which is not true, it's not him, has also called them asking for funds in this last two weeks. Kaya may modus operandi na sila. Dito na po nangyari ang entrapment operation, noong August 15, 2022, dalawa ang naarestong suspek -isa pong 46-year-old na lalaki, at isang 23-year-old na lalaki. Napakabata pa po, at napasok na sa ganitong modus. Nakumpiska rin po mula sa kanila ang boodle money na tinatakpan ng isang genuine 1000-peso bill, at isang caliber .45 pistol na walang serial number, at may live ammunition. I will not name the suspects at this point so as not to interfere with the investigation, but let me stress that these people came armed and dangerous, and have a record of criminal activity. Buti na lang po at walang nangyari sa aking staff, pero kung wala po doon ang pulis, who knows, baka gumamit na sila ng dahas para makuha lang ang perang hinihingi nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa PNP, lalo na sa CIDG-RFU-NCR, for leading the operation, as well as Southern DFU-CIDG, and the Castillejos Police Station, Zambales PPO, kung saan po dinala ang mga suspects. At may mensahe po ako sa ating mga kababayan, hindi lang doon sa dalawang naaresto, kundi sa lahat ng masasamang loob na handang manloko, magsinungaling, at kahit manakit para lang sa pera: Huwag na kayong magtangkang manloko nang ganito, dahil panigurado, selda rin ang bagsak ninyo. I laud once again the PNP for the record, I will name them personally: PCol. Randy Sebio, the overall commander; PCol. Hanzel Marantan, the regional chief of CIDG-NCR; Police Major Brian Lago, the team leader; Police Major Edison Juano; Police Major Michael Pisco; Patrol John Edward Urian; Patrol Officer Justin Calma; Patrol Emerson Avendano; Police Staff Sergeant Reyner Abondo; and Patrol Dan Lester Salazar. Sila po ang ating team and arresting officers and of course, Chief PNP Azurin. Sa inyong may balak na gumawa nito, muli sa ating mga members ng government service, sa mga politiko at sa pribadong sector - kasi nakakatanggap din po kami ng complaints from private sector, mga malalaking negosyante na nagpapanggap din na sila at government official at humihingi ng donation sa kanilang mga so-called convention, so-called meetings with their local government officials. Makakasuhan kayo ng estafa, ng robbery, ng extortion, ng usurpation of authority, at, of course, kung may baril po kayo ng walang lisensya ay makakasuhan po kayo ng illegal possession of firearms. At sa huli, mas mabigat na parusa pa tuloy ang haharapin niyo, kumpara doon sa dinedemanda ninyong pera. Kaya huwag na po sana ninyong gawin ito muli sa ating mga kapwa kababayan na inosente. Bilang senador, itong nangyari sa akin 'yong isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po natin na isinusulong ang SIM Card Registration [Bill]. Napakahalaga po nito dahil kung wala pong teknolohiya ang ating CIDG and we're [not] able to trace the call, as well as to tap the social media accounts of these people, ay baka hindi po natin mahuhuli. Pero kung may SIM Card Registration using government-issued IDs and licenses, definitely matutukoy po natin kung sino ang tumatawag sa ating mga scammers, kaya napakahalaga po 'yan, kaya itutulak po namin muli 'yan sa lalong madaling panahon. We in the 19th Congress are going to pass this at the soonest possible time. So sana matigil na po itong ganitong klase ng extortion schemes at panloloko sa ating mga kababayan, I'm sure marami na pong nabiktima sa ganitong klaseng modus operandi and that's why I refiled the Senate Bill No. 82, or the SIM Card Registration Bill. I know it was vetoed by the last administration but we will correct the problems why it was vetoed and I'm sure this time, in this administration, hindi na po mabi-veto ito at magiging batas na siya. Kaya babala sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig, mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng modus operandi na tumatawag sa inyo at humihingi ng tulong, syempre, nagpapanggap na ibang tao, lalo na sa mga taong nasa kapangyarihan. Dapat babala po ito sa publiko sa ganitong klaseng modus operandi. And sa mga may planong gumawa ng ganitong scams, handa po ang Philippine National Police at ibang investigative agencies ng gobyerno na hulihin kayo. Medyo delikado po ang kalagayan ninyo 'pag ganito ang nangyari, makakalaboso po kayo. Kaya huwag niyo na sanang gagawin itong muli. Maraming salamat.