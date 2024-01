Statement of Senator Risa Hontiveros on the reported People's Initiative

Hindi tamang tawagin na "People's Initiative" ang isang panukala kung hindi naman ang tao ang may pakana.

This well-funded, well-oiled campaign is not about the people - it is all about greed and the desire to act with zero accountability to the nation.

Umpisa pa lang, nang mag-viral ang patalastas, halatang ang galaw na ito ay para lang sa kapakinabangan ng mga abusadong may nakatayang personal na interes. Kaduda-duda na yung mga organizer na nasa likod ng TV ad, at yung mga kumakalat ng form ay ayaw magpakilala at nagtatago sa likod ng isang law firm.

Let us be clear: the reported 'people's initiative' is not about any economic or political reforms in the Constitution. Walang nabanggit tungkol diyan ang mismong form daw na kumakalat. The campaign only wants both houses of Congress to "vote jointly" during a Constituent Assembly, thus weakening the Senate's voice and participation in the process of Charter Change.

Samakatuwid, ang tanging hangarin ng mga nasa likod nitong people's initiative ay maeetsapwera ang mga miyembro ng Senado - na inihalal ng buong bansa - sa pag-amyenda o sa pagrebisa ng Constitution. Kaya makakaasa kayong babantayan natin ito nang matindi.

Kung itutuloy nila ang pagtutulak nito, dapat nating malaman kung sino talaga ang nasa likod at gumagastos nang malaki para sa 'people's initiative' kuno.

Imbes na magsayang ng oras sa mga pekeng 'people's initiative' na yan, mas magandang unahin natin ang totoong hinihingi ng ating mga kababayan - ang maibaba ang presyo ng bilihin, maitaas ang sweldo ng manggagawa, tugunan ang lumalalang korapsyon, bantayan ang walang tigil na pang-aapi ng China sa West Philippine Sea, atbp. Napakaraming problema ng bansa na hindi masasagot ng 'people's initiative' na yan.

Kaya nananawagan ako sa ating mga kababayan na makialam, makibalita, at makipag-ugnayan sa isat-isa upang hindi nila mabudol ang sinuman.

Kasama ng bansang Pilipino ang Senado sa pagtaguyod ng demokrasya. We will not allow this to be an easy, one-sided fight. Tatapatan natin ng matinding laban ang pinaplano nilang panloloko at pangbabastos sa ating Saligang Batas.