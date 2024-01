Press Release

January 16, 2024 SEN. LAPID, PABOR SA APPOINTMENT NI DOF SEC. RALPH RECTO Malugod na pagbati ng congratulations sa aking kaibigan at dating kasama sa Senado na si Deputy Speaker Ralph Recto na kilala ko ng personal bilang masipag, matalino, magaling sa ekonomiya at higit sa lahat may malasakit. Bilang bagong Kalihim ng Department of Finance, naniniwala ako na magagampanan ni Sec. Recto nang buong husay, may determinasyon at kumpiyansa ang pagsusulong niya ng mga economic program ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr. Hindi matatawaran ang naging ambag at legasiya ni Sec. Recto sa pagsusulong ng mga pagbago at economic reforms para umangat ang buhay ng bawat Pilipino. Bukas din ang isipan niyang makinig at timbangin ang magkakaibang panig sa masasalimuot na usapin.