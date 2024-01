Press Release

January 19, 2024 Gatchalian backs 'Catch-Up Fridays;' cites need for learning recovery Senator Win Gatchalian is backing the Department of Education's (DepEd) policy to implement 'Catch-Up Fridays', which seek to improve learners' reading proficiency. Gatchalian underscored the necessity of implementing the program considering that a significant number of the country's learners struggle with reading. Results of the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) showed that 76% of the country's 15-year-olds have not achieved the minimum proficiency in Reading. For the 2022 round of PISA, the Philippine average (347) in Reading is still below the average of countries under the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) countries (476). The OECD also indicates that, at the minimum, the country's 15-year-old learners can understand the literal meaning of sentences or short passages. OECD is the body that conducts the PISA. "Sinusuportahan natin ang pagpapatupad ng 'Catch-Up Fridays' dahil ito ay mag-aambag sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga mag-aaral na bumasa. Nakita natin sa datos na marami sa ating mga mag-aaral ang nangangailangan ng tulong pagdating sa pagbabasa, kaya naman mahalagang suportahan natin ang mga programang tutugon sa pangangailangan nila," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. The DepEd kicked off 'Catch-Up Fridays' last January 12. The program is being implemented in all public elementary and high schools nationwide, as well as in community learning centers (CLCs) nationwide. Under DepEd Memorandum No. 001 s. 2024, all Fridays of January shall be dedicated to the Drop Everything and Read activity. According to the DepEd memo, 'Catch-Up Fridays' is integral in the National Reading and Mathematics Programs, both of which are critical subprograms of the National Learning Recovery Program. Gatchalian has also been pushing for measures that will strengthen learners' reading skills. One of these is the ARAL Program Act (Senate Bill No. 1604), which seeks to institute a national learning recovery program to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic. He also filed the National Reading Month Act (Senate Bill No. 475), which aims to institutionalize the celebration of the National Reading Month every November to promote a culture of reading. 'Catch-Up Fridays' suportado ni Gatchalian; learning recovery isinusulong Suportado ni Senador Win Gatchalian ang pagpapatupad ng Department of Education (DepEd) ng 'Catch-Up Fridays' upang iangat ang kakayahan ng mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa. Binigyang diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad ng programa lalo na't karamihan ng mga mag-aaral sa bansa ay hirap sa pagbabasa. Ayon sa 2022 Programme for International Student Assessment (PISA), 76% ng mga mag-aaral na 15-taong gulang ang hindi taglay ang minimum proficiency sa Reading o pagbasa. Sa 2022 PISA, mababa pa rin ang average (347) na marka ng Pilipinas kung ihahambing sa average (476) na naitala sa mga bansang kasapi sa Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Batay sa marka ng mga bata noong nagdaang PISA, naiintindihan ng mga 15-taong gulang na mga mag-aaral ng bansa ang literal na kahulugan ng mga pangungusap. Ang OECD ang institusyong nagsasagawa ng PISA. "Sinusuportahan natin ang pagpapatupad ng 'Catch-Up Fridays' dahil ito ay mag-aambag sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga mag-aaral na bumasa. Nakita natin sa datos na marami sa ating mga mag-aaral ang nangangailangan ng tulong pagdating sa pagbabasa, kaya naman mahalagang suportahan natin ang mga programang tutugon sa pangangailangan nila," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Inilunsad ng DepEd ang 'Catch-Up Fridays' noong Enero 12. Ipapatupad ang programa sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school, pati na rin sa mga community learning centers (CLCs) sa buong bansa. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 001 s. 2024, ilalaan ang Drop Everything and Read activity sa lahat ng mga araw ng Biyernes sa buwan ng Enero. Ayon sa DepEd memo, bahagi ang 'Catch-Up Fridays' ng National Reading at Mathematics Programs na parehong nasa ilalim ng National Learning Recovery Program. Isinusulong din ni Gatchalian ang mga panukalang batas na magpapatatag ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Isa rito ang ARAL Program Act (Senate Bill No. 1604) na layong magpatupad ng isang national learning recovery program upang tugunan ang pinsalang dulot ng pandemya ng COVID-19. Inihain niya rin ang National Reading Month Act (Senate Bill No. 475) na layong gawing institutionalized ang pagdiriwang ng National Reading Month tuwing Nobyembre at isulong ang kultura ng pagbabasa.