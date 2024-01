Press Release

January 23, 2024 Senator Jinggoy Ejercito Estrada

OPENING STATEMENT

Committee on Public Order and Dangerous Drugs joint with Social Justice, Welfare and Rural Development AYUDA SCAM HEARING Magandang araw po sa lahat - sa ating Chairperson, Sen. Bato dela Rosa, sa ating mga kasamahang kasapi ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, at sa lahat ng ating mga resource persons at bisita ngayong umaga. Ang pagdinig na ito ay tungkol sa napaulat na pagnanakaw o pangungupit ng ilang tiwaling indibidwal sa ipinamamahaging ayuda sa mga benepisyaryo ng cash aid program ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ay isang pangunahing programa ng DSWD para sa mga pinakamahihirap na pamilya, walang-wala, at iyong mga nasa laylayan ng lipunan. Ang programang ito ay nagkakaloob ng medical assistance, burial, transportation, education, food at financial assistance upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng kagipitan. Bagamat maganda ang layunin ng programang ito, maraming problema at isyu ang lumilitaw kaugnay ng pagpapatupad at pamamahagi ng AICS. Nakakalungkot isipin na ang mga biktima ng ayuda scam ay mga kababayan nating mahihirap at mga estudyante na nangangailangan ng educational assistance. Ang mga biktima ay mismong mga taong nais sanang matulungan ng AICS program. Nagpapasalamat ako sa ating butihing Chairperson, Sen. Dela Rosa, sa pangunguna sa pagsasagawa ng pagdinig na ito. Sa pamamagitan nito, mayroon tayong pagkakataong pag-usapan at alamin ang puno't dulo ng "ayuda scam" at iba pang pananamantalang isinasagawa sa mga mahihirap nating kababayan na umaasa sa cash aid programs ng pamahalaan. Umaasa po ang inyong lingkod na maka-isip ng mabisang solusyon ang Committee upang hindi na maulit ang ganitong scam at mapanagot ang mga nasa likod nito. Maraming salamat, Ginoong Pangulo.