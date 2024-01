Press Release

January 23, 2024 Manifestation of Senate Majority Leader Joel Villanueva on the 125th Anniversary of the First Philippine Republic Mr. President, please allow me to give a short manifestation in commemoration of the 125th Anniversary of the First Philippine Republic, which is being celebrated today, January 23. Noon pong ika-1 ng Enero taong 1897, dalawang taon bago pasinayaan ang Unang Republika sa Simbahan ng Barasoain sa Malolos noong 1899, naganap ang pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Labanan sa Kakarong De Sili sa Pandi, Bulacan. Mahigit 1,200 na mga Katipunerong Bulakenyo ang minasaker ng mga Kastila. Sa dami ng dugong dumanak sa digmaang iyon sa Kakarong de Sili, bumaha ng dugo at umabot daw po ang taas nito hanggang sa bukong-bukong. Bilang Bulakenyo, naniniwala po ako na ito ang dugong nagpaalab at nagpatindi sa adhikain hindi lamang ng mga Rebolusyonaryo kundi ng lahat ng mga Pilipino para isulong ang independensya at itatag ang Unang Republika — ang unang malayang pamahalaan sa buong Asya. Ang isa po sa halos 6,000 mga Rebolusyonaryong Bulakenyong nakipaglaban sa Kakarong de Sili ay ang aming ninuno na si Canuto Villanueva bilang Supremo, katuwang si Maestrong Sebio bilang Kapitan Heneral. Ginoong Pangulo, ngayong araw na ito ng pagpapasinaya sa Unang Republika, hinahamon tayong muling lumingon at magbalik-tanaw sa kasaysayan. At lubos ang paghanga ko sa inyo, Mr. President, dahil matapang mong ibinahagi ang ilan sa mga aral na ito ng ating kasaysayan kaninang umaga sa Barasoain Church: KAPAKANAN NG BAYAN BAGO ANG SARILI. Tulad ng inyong sinabi, Mr. President, hindi inisip ng mga nagsulat ng Malolos Constitution ang pansarili nilang kapakanan. Hindi nila sinamantala ang kanilang posisyon bilang tagapagbalangkas ng ating unang Konstitusyon. I couldn't agree with you more, Mr. President, when you said, "If the members of the Malolos Congress had wanted, they could have constitutionalized themselves into limitless power without regard for the voice of the people. As framers of the First Constitution, no one could have stopped them... Instead, they chose for the Malolos Republic to be an uncompromising stand for freedom and independence." Malinaw at alam kong narinig ng lahat ang panawagan mo, Mr. President: "Anumang pagbabago sa ating Saligang Batas, ay dapat dumaan sa malalim na pag-aaral at konsiderasyon at hindi dapat mag-ugat ng mga maka-sariling mga motibo." Ilang beses na po akong naglabas-masok sa Simbahan ng Barasoain at aaminin ko po na walang isang beses na ako'y hindi kinilabutan lalo na po kapag nababasa ko ang historical marker kung saan nakasulat: "Dito pinagtibay ang Constitucion de Malolos". Mr. President, the Barasoain Church remains not only a place of worship but the cradle of freedom and the shrine of democracy. After 125 years, we have not only preserved our Republic, but we have also nurtured the flourishing of democracy within our institutions, particularly here at the People's Senate. In April 2018, Republic Act No. 11014 was enacted, declaring January 23 of every year a special working holiday in the entire country to commemorate the declaration of the First Philippine Republic, a simple, but very meaningful measure co-authored by the Representation. Bilang Bulakenyo, bilang isang Pilipino, bilang Empleyado sa Senado, hindi po ako magsasawang balik-balikan ang Barasoain; alalahanin ang mga ninuno nating nagbuwis ng buhay, ang tagumpay ng Malolos Congress; at ipaglalaban ang pamana nito sa lahing Pilipino — Ang Unang Republika, ang ating demokrasya, at lagi't lagi — unahin, higit sa lahat, ang interes ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Unang Republika. Mabuhay ang Pilipinas. God bless us all.