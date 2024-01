Press Release

January 24, 2024 Gatchalian backs gradual return to old school calendar Senator Win Gatchalian supports the Department of Education's (DepEd) moves to revert to the old school calendar, which starts from June and ends in March or April. Gatchalian has been calling for a gradual return to the old school calendar. For the senator, reverting to the old school calendar will allow learners to bond with their families during summers, where family gatherings are usually held. He further explained that, as elections take place in May, scheduling summer breaks for April and May will give way for more seamless poll preparations. Results of a Pulse Asia survey conducted from June 19 to 23, 2023 revealed that 80% of Filipinos favor the return of the summer break to April and May. Last year, Gatchalian filed Proposed Senate Resolution No. 672, which sought an inquiry on the determination of the school year opening. In a hearing conducted on August 23 last year, the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services (PAGASA) pointed out that while the current school calendar coincides with fewer days of extreme rainfall and less cancellation of classes due to tropical cyclones, there are also more school days with extremely hot temperature. The PAGASA also pointed out that the average temperature in the Philippines already rose by 0.75 percent. The DepEd has been conducting consultations with stakeholders, including teachers' groups, schools, parents, and student leaders. Teachers' Dignity Coalition (TDC) Chairperson Benjo Basas cited an agreement with the DepEd to end School Year 2023-2024 earlier. The end of the current school year (SY) was originally set for June 14, but the TDC said there's an agreement to end it earlier. DepEd Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, on the other hand, was quoted in news reports saying that the department eyes a July school opening for SY 2024-2025, and a June opening by June 2025-2026. Consultations between DepEd and stakeholders, however, continue as they head towards the finalizing stage of the policy. "Mahalaga ang pagsasagawa ng maayos na konsultasyon sa lahat ng stakeholder lalo na't pabor ang karamihan sa ating mga kababayan na ibalik sa buwan ng Hunyo ang simula ng pasukan," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Unti-unting pagbalik sa dating school calendar suportado ni Gatchalian Suportado ni Senador Win Gatchalian ang mga hakbang ng Department of Education (DepEd) para sa pagbabalik ng dating school calendar na nagsisimula sa Hunyo at nagtatapos ng Marso o Abril. Matatandaang ipinanawagan na noon ni Gatchalian ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar. Para sa senador, ang pagbabalik sa dating school calendar ay magbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong makasama ang kanilang mga pamilya, lalo na't sa panahon ng tag-init o summer madalas ginaganap ang mga family outing. At dahil sa buwan ng Mayo naman ginaganap ang halalan, maaaring magbigay ng mas maraming panahon sa paghahanda kapag bumalik sa dating school calendar. Sa isang Pulse Asia survey na isinagawa mula Hunyo 19 hanggang 23, 2023, 80% ng mga Pilipino ang pabor sa pagbabalik ng summer break sa Abril at Mayo. Matatandaang naghain si Gatchalian ng Proposed Senate Resolution No. 672 noong nakaraang taon upang suriin ang mga batayan ng school opening. Sa isang pandinig na ginanap noong Agosto 23, 2023, binigyang diin ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services (PAGASA) na bagama't hindi kasabay ng kasalukuyang school calendar ang mga araw na may malakas na ulan at mas kaunting mga class cancellation dahil sa mga bagyo, kasabay naman nito ang mga araw na sobrang init. Binigyang diin din ng ahensya na umakyat na ng 0.75 porsyento ang average na temperatura sa Pilipinas. Samantala, muling ipinagpatuloy ng DepEd ang mga konsultasyon sa mga stakeholders, kabilang ang grupo ng mga guro, mga paaralan, mga magulang, at mga student-leaders. Ibinahagi ni Teachers' Dignity Coalition (TDC) Chairperson Benjo Basas ang naging kasunduan sa DepEd na wakasan nang mas maaga ang School Year 2023-2024. Nakatakda ang pagwawakas ng school year sa Hunyo 14 ngunit napagkasunduan ang mas maagang pagwawakas ng school year. Paliwanag naman ni DepEd Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, balak ng kagawaran na buksan sa Hulyo ang SY 2024-2025, at Hunyo naman sa pagbubukas ng SY 2025-2026. Patuloy ang mga konsultasyon sa pagitan ng DepEd at mga stakeholders hanggang sa magkaroon ng pinal na polisiya. "Mahalaga ang pagsasagawa ng maayos na konsultasyon sa lahat ng stakeholder lalo na't pabor ang karamihan sa ating mga kababayan na ibalik sa buwan ng Hunyo ang simula ng pasukan," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education.