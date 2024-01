Press Release

January 24, 2024 Transcript of Interview | Senator Risa Hontiveros with Lakay Deo Macalma, DZRH Q: Senator Risa, magandang umaga po. Senator Risa Hontiveros (SRH): Magandang umaga. Q: Andami palang nagtestify pala sa inyong kumite kahapon. At sa mga inyong mga naimbestigahan, mga ilan kaya? May figures ba kayo kung ilan ang inabuso ni Pastor Quiboloy? SRH: Wala pa nga po. Pero sa apat o limang nagtestigo kahapon, si Alyas Amanda na naglakas loob sabihin in person na pinagsamantalahan siya noong menor de edad pa lamang siya. 17 yrs old. Ni Pastor Quiboloy. At sabi niya, hindi lamang siya, marami pa daw ibang menor de edad na pinagsamantalahan din ng ganoon. Sila Alyas Sofia at Alyas Nina na dalawang Ukrainian na nagbigay ng kanilang salaysay by video kahapon, sabi nila hindi lang sila ang mga Ukrainians doon at sinabi din yun ni Alyas Amanda na nakita niya na meron ngang mga Ukrainians. Si Alyas Sofia sabi niya una pinapamasahe sa kanya yung mga paa ni Pastor Quiboloy eh kalaunan tinanggalan siya ng damit ni Pastor Quiboloy at tuluyan nang ginahasa. Si Alyas Nina sabi niya isa siya sa mga pastoral inassign sa tinatawag nilang "night duty" at nung gusto ni Pastor Quiboloy makipagtalik sa kanya at siya ay tumanggi, binantaan siya na pupunta daw siya sa impyerno. Sabi ni Alyas Amanda, at any given time, may nakita siyang mga 200 daw sila dun na pastoral. Yung iba dun tulad niya na pinagsasamantalahang sekswal ni Pastor Quiboloy, yung iba inoobliga na gumawa ng mga household chores para kay Pastor at sa kanyang mga tinatawag na spiritual wives. May pisikal na abuso din. Iyan tinestigo naman ni Alyas Jerome. Sabi niya isa siya sa mga pinarusahan dahil ang kanyang offense di umano ay nagkaroon siya ng girlfriend na hindi myembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinilihan ang mata niya at ang ari niya, sabi niya tatlong linggo na parang sinisilaban ng lighter ang ari niya, hindi siya mapalagay talaga at pinauntog ang mga ulo nila sa pader hanggang dumugo. Yan ang utos daw ni Pastor Quiboloy sa kanila nung may parang phone patch sila or live feed kay Pastor habang siya ay nasa Amerika. Sabi ni Alyas Jerome, talagang dumugo yung ulo niya, pinasuntok din ang kanilang mga kamao sa pader hanggang dumugo, yan ang utos sa kanila, hanggang ngayon, may dalawa siyang balat sa kamay at meron din siyang balat parin sa kanyang bumbunan. At sabi niya, marami daw sila na pinarusahang sama-sama sa iba't ibang ganyang mga di umanong offenses. At nakikita po natin sa kanilang pag-testimonya, andiyan din si Ms. Arlene Stone, mula sa US, itong mga krimen nangyayari hindi lamang dito sa Pilipinas, pati sa ibang mga bansa. Napag-usapan sa pagdinig namin kahapon mga krimen dito sa Pilipinas, sa US, may mga miyembro ng kingdom ni Pastor, pinadadala sa US para dun magmalimos din, tulad ng pinaggagawa sa kanila dito sa Pilipinas. At meron din po tayong isang testigong Amerikano naman, si Mr. Stephen Wood, na siya at yung kanyang asawang Pilipina ay kumukupkop dun sa mga Ukrainian na tumakas mula dito sa Pilipinas pauwi sa Ukraine, dumaan ng Estonia. Gusto nga nila Alyas Sofia at Alyas Nina makapagtestigo kahapon in person, lamang nga, may giyera ngayon dun sa Ukraine, at binobomba yung kanilang mga lugar. Eh sabi ni Mr. Wood, pagdaan ng mga Ukrainian mula sa US padaan sa Estonia pauwing Ukraine, ay hinahabol pa sila ng mga miyembro ni Pastor sa Kingdom at may nabanggit pa si Mr. Wood na mga krimen na ginagawa ni Pastor sa Brazil. Mukhang hindi lang ito domestic problem natin, global problem narin po, laban sa mga kababaihan at menor de edad. Q: May namention po kayong Jerome kanina. Lalaki ba ito? Ang inaabusong sekswal? SRH: Hindi po sekswal ang abuso sa kanya, kundi pisikal. Sabi ni Jerome isa siya, sabi niya at least isang dosena sila, pinauntog ang ulo nila sa pader at pinasuntok ang kanilang mga kamao sa pader hanggang dumugo. Yan ang utos sa kanila ni Pastor at ginawa nila pero hanggang ngayon yung mga balat ay nasa katawan ni Alyas Jerome. Q: Bakit may mga Ukrainians po na nakasama dito sa grupo ni Pastor Quiboloy? Paano sila narecruit? SRH: Naitanong din po namin kina Alyas Sofia at Alyas Nina, at lumalabas na kinukuha, hinuhuli muna yung kalooban nila sa usaping pananampalataya. So ito ay talaga ay pang-aabuso sa paniniwala o pananalig sa tao and then binabaluktot yun, inaagawan sila ng kapangyarihan, at kalayaan o karapatang magdesisyon para sa sarili, hangga't umabot na sa ganon. Para silang ginu-groom noon. Sabi po ni Alyas Sofia, at binanggit din po ito ni Alyas Amanda, nung una yung mg Ukrainian pinatitira dun sa kwarto ng isang babae rin na Pilipina naman na miyembro ng kingdom at parehong si Alyas Sofia at si Alyas Amanda nagbigay yang pangalang Jackielyn Roy, kaya kasama po siya sa iimbitahin ng kumite ko sa susunod na pagdinig. Itong si Jackielyn Roy daw, kasama siya sa kwarto ni Alyas Sofia muna, nakikipagkaibigan muna, fellowship nila, pero by that point in time, yung Ukrainian na si Alyas Sofia ay talagang nananalig na at ang turo sa kanya ni tawag pa nga niya "Ate Jack Roy" ay lahat dapat handang gawin at isakripisyo para sa Diyos Ama at para kay Pastor dahil siya daw ang Diyos Ama o siya daw ang Anak. At umaabot sa "handa ka bang isakripisyo ang lahat, pati ang iyong katawan" eh yung unang reaction sa kwento ni Alyas Sofia ay syempre anong klaseng tanong yun handa akong ialay lahat, sinakripisyo ko na yung pamilya ko, mga kaibigan ko, pag-aaral ko, pagtatrabaho ko para sumapi dito sa Kingdom, so grabe, mapaplagay din natin kung bakit narerecruit pati itong mga Ukrainian. Eh siguro may economic vulnerability sa kaso halimbawa ni Alyas Amanda pinangakuan siya at yung kanyang nakababatang kapatid, grabe sobrang menor de edad palang sila noon, 12 years old siya, at 10 years old yung younger sister niya, nung naging miyembro yung kanilang mga magulang, at pati silang dalawa ay nirecruit at ang pangako ay may kapalit na pag-aaral, makapagbiyabyahe daw sila sa ibang bansa, makasasakay sa eroplano ni Pastor, at ayon din kay Alyas Amanda, silang mga close-in na pastoral, yung inoobligang makipagtalik pa kay Pastor, ay pinapangakuan na ang kapalit niyan ay mas masarap ang pagkain nila kesa sa ibang mga miyembro, aircon ang mga kwarto, ang tubig sa banyo nila ay may heater, yung mga ganon. So merong mga pangako yung iba hindi dine-deliver. Like si Alyas Amanda, nung tumakas na siya, at nung iniligtas na nung nanay nila yung kanyang younger sister din, eh hanggang ngayon hindi ibinibigay ang transcript of records nila dun sa Jose Maria College Foundation kung saan sila pinaaral dahil daw may utang pa silang tuition. Eh anong utang, pinangakuan sila ng scholarship, kaya nandun din kahapon sa hearing ang Ched, inimbita rin po namin, nagcommit din sila makikipagugnayan sila sa kanilang regional office diyan sa region 11 at kukunin sa Jose Maria College Foundation, ibibigay kela Alyas Amanda yung kanilang grades. Kasi sabi ni Alyas Amanda yan lang naman ang pangarap niya ang pride niya noon, makapagtapos, at baon yung kanyang mga grades, makatapos sa kolehiyo, at makapaghanap ng magandang trabaho. Yan gumuho daw yan dahil ayaw ibigay ng college ni Pastor ang grades nila. Q: May mga bata ditong mukhang estudyante, yung iba naman hindi, parang out of school youth, kumakain lang kami dito, aba'y may mga batang nagtitinda ng kung ano ano, tinatanong namin kung member ni Pastor Quiboloy pero hindi naman sila umaamin? SRH: Tumatanggi po talaga sila at kwento din po yan ni Alyas Jerome kahapon sa hearing. Sabi niya, eh siya mismo hindi galing sa Luzon, dinala dito sa Metro Manila, sabi niya siguro lahat na ng mall dito sa Metro Manila ay naikot ko na at marami din daw na mall sa buong Luzon sa labas ng Metro Manila. Sabi niya talagang may baon silang mga pekeng ID, mga pekeng charitable organization, may naalala siya na pitong di umanong charitable organization pero sabi niya mas marami pa dun at lahat nun fake. Pero ginagamit para sila ay makapaglimos. Malay natin baka si Alyas Jerome nung bata pa siya, na-engkwentro natin, at nahingan tayo, nabigyan natin, yun pala, lahat yan ay para sa Kingdom ni Pastor. Eh ginugrupo pa sila sa kate-kategorya dependa sa magkano araw-araw ang nalilikom nila. Itong si Alyas Jerome ako nga naipasok sa A+ na grupo dahil 2,000 and above ang nakokolekta nila para kay Pastor Quiboloy. Q: May nabanggit kayong spiritual wives. Ano ang tungkulin nila kay Pastor Quiboloy? SRH: Eh dahil walang dating spiritual wife na nakapagtestigo as of yesterday, iniintay pa natin marinig mula sa sarili nilang mga labi kung merong lalapit din dahil halos linggo linggo dumadami ang mga lumalapit at nagrereklamo sa opisina ko, pero batay po sa paglalarawan nung mga testigo namin so far, sila yung pinaka-innermost of the inner circle, at talagang ayan inaasawa di umano ni Pastor. Pag ganyan ang pangalan at status, siguradong may kasamang sekswal na relasyon. Di pa natin narinig sa kanila kung yan ay bukal ba sa kanilang kalooban o sapilitan ba o nagsimula sa panggagahasa, basta't ang malinaw mula kina layas Sofia at Alyas Nina kahapon at si Alyas Amanda nung humarap in person ay may ganong pangagahasa sa kanila, sekswal na pang-aabuso sa kanila. Q: Actually meron tayong kakilala na dating malapit din kay Pastor Quiboloy at nasaksihan niya rin din yung mga ganyan, mga bata pa pinapalaki and then pagdating na medyo dalagita na dun nangyayari ang pang-aabuso. SRH: Ginogroom talaga mula sa pagkabata, pero habang menor de edad pa yung iba ayan ginagahasa na. And then tuloy-tuloy. Sabi ni Alyas Nina yung Ukrainian mga walong taon nasa ganyang sitwasyon siya. Q: Wala po bang asawa? SRH: Hindi ko nga alam. Wala ba siyang sariling asawa bakit may grupo siya na mga miyembro niya na spiritual wives so kahit tawagin niyang spiritual na wives pero batay sa sekswal na pang-aabusong ginawa niya sa hindi nga spiritual wife pero pastoral mga close-in mga naka-assign sa night duty, ayun. Yung tanong niyo, wala ba siyang sariling asawa? Q: Hindi po sumipot ang Pastor kahapon. Nagpadala na po ba kayo ng subpoena? SRH: Isu-subpoena po talaga namin at iniutos ko na yun kahapon bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women dahil hindi lang isa kundi dalawa ang pinadala naming imbitasyon sa kanila para sa pagdinig kahapon. Isa po via LBC, isa po via registered mail, ni wala pong sagot sa dalawang imbistasyong yun. Nagpadala lang po sila ng sulat ni hindi sa akin bilang tagapangulo kundi kay Senate President at may pinadala silang special power of attorney sa kanilang abogado na dumalo kahapon pero sabi ko nga kay attorney ang material lamang dapat ay yung pagsagot sa mga tanong ni Pastor mismo dahil yung mga krimen na inirereklamo sa kanila ay personal sa kanila, hindi kayang sagutin ng isang abogado, hindi kayang sagutin ng buong kingdom itong mga akusasyon ng krimeng di umano ginawa sa loob ng bedroom ni Pastor. Kaya sinubpoena namin si Pastor sa susunod na pagdinig at walang dahilan na dedmahin nila ulit dahil ayon mismo sa Bureau of Immigration kahapon, nandito parin sila sa Pilipinas. At patuloy silang hindi humarap eh ibig sabihin patuloy na wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Eh kahit nga Supreme Court ay nagsabing walang may karapatan, kahit pa SC, pigilin ang Congressional inquiry o investigation ng Senado. Kaya't kahapon sinabi ko narin kay Pastor sa aking closing statement, hindi po anak ng Diyos na exempted sa mga batas ng Estado, kaya ineexpect po namin na dapat haharap siya at sasagot sa mga tanong. Q: Ang sabi ng kanyang abogado, may statement si Topacio, ay hindi daw haharap si Pastor Quiboloy sa Senado ay dapat daw po ay kasuhan sa korte ang Pastor Quiboloy. SRH: Speaking of that, in fact, meron na pong kaso pending on appeal sa Department of Justice laban kay Pastor. Hinain muna sa korte sa Davao, dinismiss doon, pero inappeal po ng victim-survivor sa Department of Justice so pending po doon sa DOJ. At meron narin pong mga imbestigasyon mismo sa Estados Unidos. Binangggit din po ito ni Mr. Stephen Wood na alam ng FBI itong mga alegasyon laban kay Pastor kahit sa US, partikular yung pagpapalimos nya sa mga myembro nya ng Kingdom doon sa iba't ibang states sa US. And in fact, napagalaman din po namin na itong si Pastor Quiboloy ay nasa Wanted list ng FBI. Kaya wag pong maiinip si Attorney ni Pastor dahil meron na pong mga kaso at imbestigasyon hindi lamang dito kundi sa isa pang bansa sa labas. Q: Wala pa bang extradition request ang US government o di kayay FBI sa Pilipinas? SRH: Napag-usapan din yan kahapon with the DFA at pinatotohanan nila na oo may extradition treaty sa pagitan natin at ng Estados Unidos at may kondisyon dun na kapag ka nameet ay pwedeng mag-set into motion ang process of extradition. Sinabi din naman ng DOJ na wala pa namang request ang Estados Unidos sa ating gobyerno pero inaasahan ko na kapag nagkaroon nitong extradition request ay harinawa magcooperate ang ating gobyerno dahil nakikiisa po ako sa lahat ng mga biktima, vicitm-survivors, kasama na ang mga nagtestigo kahapon, gusto kong makitang magkaroon ng hustisya nitong mga biniktima niya pero nag-survive sa kanyang mga krimen. Q: Anong pinagkaiba nito sa kulto ni Senior Agila kay Pastor Quiboloy? SRH: Ang daming sandali sa hearing na sabi ko wow sounds familiar. Parehong yung sa Socorro may isang charismatic figure na doon sa senior agila na nagsabing o magkakaroon na ng delubyo at dun lamang tayo sa kapihan magiging ligtas. Ito rin si Pastor Quiboloy, sinabi ni Ms. Arlene Stone kaya siya na-attract sa Kingdom dahil sinasabi ni Pastor by year 2000 eh magkakaroon na ng end of the world at babalik na si Hesukristo at parehong nabigo ang mga disipulo ni Senior Agila at ni Pastor Quiboloy na hindi naman nangyari ang sinasabi nilang ganyang klaseng delubyo. Kaya rin unang umalis si Ms. Stone sa Kingdom. Parehong charismatic figures na ito, nagde-demand ng absolute obedience at kapag ka hindi sumunod o sumuway ay pinarurusahan. Dun sa kapihan dati, pinaluluhod, pinalalakad na nakaluhod yung mga bata mula doon sa gate ng kapihan papunta sa bahay ni senior agila, dito naman sa kingdom, pinauuntog ni Pastor ang ulo at kamay ng mga may offenses sabi nila minor offenses hanggang dumugo ang kanilang katawan. At sinong babae ang hindi magsasabi na ang rape ang isa sa pinakateribleng krimen at parusa laban sa amin? Yan din ginagawa ni Pastor sa kanyang mga pastorals. At yung pagpilit na maglimos at magbenta ng dating ari-arian para magkalap ng pera para sa kapihan doon kay senior agila dito naman kay Pastor Quiboloy sa Kingdom. Tama kayo na ang daming pagkakapare-pareho sa mga katangian nitong dalawang organisasyon lamang mas malaki itong Kingdom at mas matagal nang organisasyon. Q: Kasama po ba kayo sa pumirma kahapon dito sa manifesto na inilahad ni Senate President Zubiri, Senator Risa, ma'am? SRH: Kasamang kasama po, Lakay. Kaming dalawa ng Minority Leader ko si Sen. Koko Pimentel. Buong minority pumirma sa manifestong iyan ng Senado at buong mga miyembro ng buong Senado kaming po lahat na dalawang dosena ay pumirma po diyan. Dahil talaga pong itong di umanong People's Initiative ay hindi po inisyatibo ng taong bayan. Ito po ay pampabastos dun sa isang mode ng pag-amyenda ng Konstitusyon na nakalagay sa mismong Konstitusyon natin. Ito po ay pambabastos sa tao dahil akala nila sa pagbayad di umanong ng P100 bawat pipirma ay okay na at makukuha ang totoong informed consent ng mamamayan. Akala nila sa paglabas lamang ng TV commercial ay okay na. Ito po ay talagang pagbabalahura sa kapangyarihan at desisyon ng bawat mamamayan at pambabastos sa ating Konstitusyon. At kasabay nyan gusto pa nilang tanggalan ng papel o virtually existence ng senado na inihalal nationally at may papel at responsibilidad lalo na sa ganyang kahalagang proseso ng pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya sa pamamagitan ng manifestong iyan, Lakay, at sa iba pang mga pagkilos at pananalita ko at namin sa minorya, di talaga kami papayag na madadalian lang sila sa labang ito, dahil ang Senado po ay nakatayo kasama ng taong bayan at sinasabi po namin kasama ng ating mga kababayan, excuse me hindi naman yan ang kailangan natin! Eh kahit sa lahat po ng survey ng ating mga kababayan ngayon, Lakay, wala naman rung nabasa doon ang sinasabi ng Pilipino ang kailangan ko para sa aking pamilya ay Charter Change. Patawa! Ang kailangan ay ibaba ang presyo ng bilihin diba itaas ang sweldo at sahod, i-check talaga ang China sa pang-abuso sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, solusyonan ang maraming latak at kalat ng nakaraang administrasyon. Iyan ang dapat nating atupagin at hindi ma-divert ma-distract sa ganitong people's initiative kuno o ChaCha in the first place sa ngayon, Lakay. Q: Senator Risa, ma'am, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning.