Opening statement of Senator Risa Hontiveros on People's Initiative hearing

January 30, 2024

I thank the Chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privilege speech I made earlier could have been referred in time for today but I know wala nang time dahil may three-day rule.

Madame Chair, noong una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong: Bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ang panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa noche buena?

Naging malinaw sa akin sa kalaunan. Ang magnanakaw palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madame Chair! Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder.

I understand that there are those who support amending the economic provisions of the charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi -- lalo na malinaw ang banta ng China at alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman. Sa ating critical industries.

Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang, pero PI talaga! We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ang executive ng kapangyarihan mag extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta basta mag declare ng martial law.

This is not about just the Senate, Madame Chair. This is not a fight just for the survival of the senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino.

Nagpapasalamat ako na sinuspindi ng Comelec ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon: disenteng trabaho, murang pagkain, pagsugpo sa corruption.

Habang nag aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watch list ba ng PDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay.

Let us focus on what matters. Let us not forget why we work, and for whom.

Muli salamat Madame Chair. I will be ready with my questions later.