Press Release

February 1, 2024 Gatchalian presses need to improve financial literacy among Filipinos With financial and insurance activities topping the contributors to the country's growth for the full year last year, Senator Win Gatchalian reiterated the need to improve financial literacy among Filipinos. One of Gatchalian's proposals to improve financial literacy in the country is the teaching of an Economics and Personal Finance (EPF) course from elementary all the way to the tertiary level, a proposal which he made in the Economics and Financial Literacy Curriculum and Training Act (Senate Bill No.479). "Habang patuloy na lumalaki ang kontribusyon ng financial activities sa paglago ng ating ekonomiya, mahalagang tiyakin din nating may sapat na kaalaman ang ating mga kababayan pagdating sa mga usaping ito. Sa pamamagitan ng panukala nating economics and personal finance course na ituturo sa ating mga paaralan, mapapalawak natin ang kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng pananalapi," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Based on the Bangko Sentral ng Pilipinas' (BSP) 2021 Financial Inclusion Survey, only 2% of Filipinos are able to answer all six basic financial literacy questions, while 69% correctly answered half of the six questions. The same survey also revealed that only 42% of respondents correctly identified the effects of inflation on their purchasing power, lower than the 55% recorded in 2019. Under Gatchalian's proposed measure, all public and private schools, local and state universities and colleges (SUCs and LUCs), private universities and colleges, and technical-vocational schools and centers are required to develop a course solely focused on EPF, which will be part of their respective curriculum. At the elementary level, the EPF course shall cover lessons such as making spending decisions, planning and managing personal finances, evaluating expenses and budget preparation, and financial goal setting, among others. At the secondary, tertiary, and technical-vocational level, topics shall include the concept of income and preparing a savings plan, understanding the financial landscape, participating in various savings and investment schemes, and investing for retirement, among others. The proposed measure also seeks to provide EPF professional development to teachers, and an EPF training course to government and private sector employees who will guide the youth in making financial decisions. Financial literacy ng mga Pilipino dapat iangat--Gatchalian Habang nangunguna ang financial at insurance activities sa mga nag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa nakaraang taon, binigyang diin ni Senador Win Gatchalian ang pangangailangan sa pag-angat sa financial literacy ng mga Pilipino. Isa sa mga panukala ni Gatchalian upang iangat ang financial literacy sa bansa ang pagtuturo ng Economics and Personal Finance (EPF) mula elementarya hanggang kolehiyo, bagay na iminungkahi ng senador sa Economics and Financial Literacy Curriculum and Training Act (Senate Bill No.479). "Habang patuloy na lumalaki ang kontribusyon ng financial activities sa paglago ng ating ekonomiya, mahalagang tiyakin din nating may sapat na kaalaman ang ating mga kababayan pagdating sa mga usaping ito. Sa pamamagitan ng panukala nating economics and personal finance course na ituturo sa ating mga paaralan, mapapalawak natin ang kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng pananalapi," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Batay sa 2021 Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), 2% lang ng mga Pilipino ang nakasagot ng tama sa lahat ng anim na tanong sa financial literacy, habang 68% naman ang nakasagot ng tama sa kalahati ng parehong mga tanong. Lumabas din sa naturang survey na 42% lamang ang nakapagtukoy sa epekto ng inflation sa kanilang purchasing power, mas mababa sa 55% na naitala noong 2019. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, magiging mandato ang pagbuo at pagtuturo ng isang kurso sa EPF sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan, local at state universities and colleges (SUCs at LUCs), at mga pribadong unibersidad at kolehiyo. Sa elementarya, ituturo ng EPF ang mga aralin tulad ng pagpapasya sa mga gastusin, pagpaplano sa personal na pinansya, pagsusuri sa mga gastusin at paghahanda ng budget, financial goal setting, at iba pa. Sa high school, kolehiyo, at tech-voc, magiging saklaw ng EPF ang konsepto ng income at paghahanda ng savings plan, pag-unawa sa financial landscape, pakikilahok sa iba't ibang mga savings at investment scheming, pag-invest para sa retirement, at iba pa. Layon din ng naturang panukala ang pagkakaroon ng EPF professional development sa mga guro, at ng EPF training course sa mga kawani ng pamahalaan at pribadong sektor na gagabay sa mga kabataan sa mga usaping pinansyal.