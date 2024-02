Press Release

February 2, 2024 Robin's Wish: Politicians Learn Discipline and Respect from AFP Instead of making a living out of gossip, politicians should learn to have discipline and respect, like the one practiced by the Armed Forces of the Philippines. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this Thursday afternoon at the observance of World Hijab Day at AFP headquarters in Camp Aguinaldo. "Kung sana matututo ang ating mga pulitiko sa AFP na marunong sa paggalang at pakikiisa, hindi sana tayo nabubuhay sa tsismis. Ang pulitika natin puro tsismis na rin (If our politicians will learn discipline and respect from our AFP, we need not make a living out of gossip. Our politics is full of gossip)," Padilla said in his keynote speech. "(Sana rin), makuha ng pulitiko ang disiplina at professionalism. Sapagka't ang pag-unlad ng bayan natin, mag-uumpisa sa paggalang at disiplina... Kung makuha lang natin ang disiplina na ito, darating ang araw tayong mga Pilipino di lang sa usapin ng hijab kundi lahat na aspeto ng kultura, lengwahe at tradisyon, uunlad tayo (I hope politicians will learn discipline and professionalism because this is the starting point of progress. If we can learn this discipline, the day will come when Filipinos will progress not only in terms of wearing the hijab but in all aspects such as culture, language and tradition)," he added. Padilla likewise voiced hopes that the bill providing for a National Hijab Day in the Philippines on Feb. 1 will finally earn the nod of Congress. He said he was heartened over the announcement of AFP chief of staff Gen. Romeo Brawner Jr. authorizing women in the AFP to wear hijab. Padilla urged the executive department to increase the AFP's budget for programs to win the hearts and minds of Filipinos, such as the wearing of the hijab. "Hiling natin sa ating mga namumuno sa executive at legislative, mas lakihin pa budget ninyo hindi lang sa organization kundi sa sinusulong ninyo na ganitong bagay, winning the hearts and minds of the Filipino people (I ask our leaders in the executive and legislative to increase the AFP's budget for its programs to win the hearts and minds of the Filipino people)," he said. "Kaya sana po dumating ang panahon na mawala sa isip ng kapatid nating senador na ang mga Muslim ay ipinipilit nila yan. There is no compulsion in religion (I hope the time will come our senators will not think Muslims are imposing on them. There is no compulsion in religion)," he said. Nais ni Robin: Matuto ang Pulitiko sa Disiplina at Paggalang ng AFP Sa halip na mabuhay sa tsismis, matuto sana ang mga pulitiko ng disiplina at paggalang tulad ng ipinapakita ng Armed Forces of the Philippines. Iginiit ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ang hiling na ito sa kanyang pagdalo sa Camp Aguinaldo kung saan ginanap ang World Hijab Day nitong Huwebes ng hapon. "Kung sana matututo ang ating mga pulitiko sa AFP na marunong sa paggalang at pakikiisa, hindi sana tayo nabubuhay sa tsismis. Ang pulitika natin puro tsismis na rin," ani Padilla sa kanyang talumpati. "(Sana rin), makuha ng pulitiko ang disiplina at professionalism. Sapagka't ang pag-unlad ng bayan natin, mag-uumpisa sa paggalang at disiplina... Kung makuha lang natin ang disiplina na ito, darating ang araw tayong mga Pilipino di lang sa usapin ng hijab kundi lahat na aspeto ng kultura, lengwahe at tradisyon, uunlad tayo," dagdag niya. Muli ring isinulong ni Padilla ang pagpasa ng panukalang batas para sa paggunita ng National Hijab Day sa Pilipinas tuwing ika-1 ng Pebrero. Aniya, natuwa siya nang malamang pinayagan ni AFP chief of staff Gen. Romeo Brawner Jr. ang kababaihan sa AFP na magsuot ng hijab, kung kaya't hiniling niya sa ehekutibo na palakihin ang budget ng AFP para sa mga programa nitong makuha ang tiwala ng taumbayan, tulad ng pagsuot ng hijab. "Hiling natin sa ating mga namumuno sa executive at legislative, mas lakihin pa budget ninyo hindi lang sa organization kundi sa sinusulong ninyo na ganitong bagay, winning the hearts and minds of the Filipino people," aniya. "Kaya sana po dumating ang panahon na mawala sa isip ng kapatid nating senador na ang mga Muslim ay ipinipilit nila yan. There is no compulsion in religion," aniya. ***** Video: https://www.facebook.com/ROBINPADILLA.OFFICIAL/videos/1524953781622853