Press Release

February 5, 2024 Robin: PI Unacceptable if It is Bastardized The People's Initiative (PI) remains a valid method of introducing amendments to the 1987 Constitution, but it is unacceptable if it is bastardized. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this Monday amid the recent People's Initiative efforts that included a question on whether the Senate and House should vote jointly or separately. Padilla, in an interview on ANC, said he believes that question on the Senate and House voting jointly is a violation of the Charter - which is why he signed the Senate manifesto scoring the recent PI effort. "Yung katanungan sa PI na yan dapat mamatay yan dahil yan labag sa Constitution. Pero ang PI, hindi dapat mamatay. Ang mismong PI dapat buhayin natin pero ang tanong, walang question yan, labag yan sa Constitution (The PI effort containing that question should be scrapped because it goes against the Constitution. But the PI itself should not be scrapped)," Padilla said. "Kung meron tayong problema ngayon sa sinasagawang PI, huwag natin banatan ang PI. Ang banatan natin ang paraan kung paano ito ginawa. At ang paraan na ginawa nila ang tanong na binigay sa tao at ang pinirmahan ng tao, yan ang kinukwestyon natin (We may have a problem with the recent PI, but let us not attack the PI as a process. What we should attack is the way the recent PI effort was conducted)," he added. According to Padilla, the issue of voting jointly or separately must be resolved before Congress tackles other aspects of amending the Constitution. "Kasi hindi matatapos ito, legal question ito. Pati judiciary, maraming comments. Kung ang comments ma-absorb nating lahat ang gulo gulo na. Kaya pwede sana magkaroon tayo ng itong Congress na ito ang 19th Congress matapos ang usaping ito at magkaroon ng finality kung ano ang nasa Art 17 Sec 1 na yan (This is a never-ending legal issue. Even in the judiciary, several comments have been made. If we just absorb those comments, we'll get confused. So I hope the 19th Congress will address this with finality)," he said. Padilla, who chairs the Senate committee on constitutional amendments and revision of codes, also said a PI effort is illegal if it involves public funds. "Pag meron at ginamit ng pera ng bayan, malaking bawal (If taxpayer's money is used for this, this is a big no-no)," he said. He added that while he had long advocated a unicameral form of government, he cannot agree to the recent PI effort's attempt to revise the Constitution, as the PI can only be used for amendments. "Ang katanungan na binigay sa PI na ito, hindi amend; nire-revise ang Constitution dahil tinatanggal ng kapangyarihan ang Senado ang voting power (The question in the last PI effort sought not to amend but to revise the Constitution by removing the Senate's voting power)," he said. Robin: Hindi Pwedeng Tanggapin ang Binaluktot na PI sa Pag-Amyenda sa Konstitusyon Ang People's Initiative (PI) ay nananatiling isa sa mga wastong paraan para amyendahan ang 1987 Constitution, pero hindi ito maaaring tanggapin kung binaluktot ito. Iginiit ito ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Lunes, sa gitna ng pagsisikap ng ilang grupo kamakailan para isulong ang PI - na may kasamang tanong kung magkasama o magkahiwalay dapat ang pagboto ng Senado at Kamara. Sa panayam sa ANC, ani Padilla na naniniwala siyang ang tanong sa huling PI kung dapat magkasama o magkahiwalay ang pagboto ng Senado at Kamara ay labag sa Saligang Batas - kung kaya't pinirmahan niya ang Senate manifesto na tumutol sa huling PI. "Yung katanungan sa PI na yan dapat mamatay yan dahil yan labag sa Constitution. Pero ang PI, hindi dapat mamatay. Ang mismong PI dapat buhayin natin pero ang tanong, walang question yan, labag yan sa Constitution," aniya. "Kung meron tayong problema ngayon sa sinasagawang PI, huwag natin banatan ang PI. Ang banatan natin ang paraan kung paano ito ginawa. At ang paraan na ginawa nila ang tanong na binigay sa tao at ang pinirmahan ng tao, yan ang kinukwestyon natin," dagdag ng mambabatas. Ani Padilla, ang isyu ng magkasama o magkahiwalay na pagboto ay dapat maresolba ng 19th Congress bago nito matalakay ang ibang probisyon sa Saligang Batas. "Kasi hindi matatapos ito, legal question ito. Pati judiciary, maraming comments. Kung ang comments ma-absorb nating lahat ang gulo gulo na. Kaya pwede sana magkaroon tayo ng itong Congress na ito ang 19th Congress matapos ang usaping ito at magkaroon ng finality kung ano ang nasa Art 17 Sec 1 na yan," aniya. Dagdag ni Padilla na tagapangulo ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes, iligal ang PI effort kung gamit nito ang pondo ng taumbayan. "Pag meron at ginamit ng pera ng bayan, malaking bawal," aniya. Ayon din sa kanya, bagama't matagal na niyang adbokasiya ang unicameral form of government, hindi siya papayag sa huling PI na tangkang rebisahin ang Saligang Batas. Aniya, ang PI sa 1987 Constitution ay maaaring gamitin sa pag-amyenda lamang. "Ang katanungan na binigay sa PI na ito, hindi amend; nire-revise ang Constitution dahil tinatanggal ng kapangyarihan ang Senado ang voting power," aniya.