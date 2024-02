Press Release

February 8, 2024 Sen. Pia, naghatid ng tulong sa mga Balereño sa pamamagitan ng AICS program Baler, Aurora - Sa pakikipagtulungan ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), nag-abot ngayong Huwebes si Senadora Pia S. Cayetano ng tulong sa 600 Balereños sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ng nasabing ahensya. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga kalapit na bayan ng Maria Aurora, San Luis, at Dipaculao. Ang AICS ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong humaharap sa iba't ibang krisis, sakuna, o matinding kahirapan. Ang isinagawang payout ay ginanap sa Sentro Baler Sports Complex. Dumalo rin sa okasyon ang mga lokal na opisyal ng Baler na sina Aurora Rep. Rommel Angara, Aurora Acting Governor Reynante Tolentino,, Baler Mayor Rhett Angara, Maria Aurora Mayor Ariel Bitong, San Luis Mayor Ariel De Jesus, Dipaculao Mayor Danny Tolentino, First District Board Member Butch Bautista, at Philippine Councilors League President Danny Ong. Hindi ito ang unang pagkakataon na bumisita si Sen. Cayetano sa Baler. Noong nakaraang Disyembre ay bumisita ang Senadora upang mag-abot ng tulong sa mga Balereño, kasabay ang pagsasagawa ng mga grassroots padel clinic sa Costa Pacifica Resort. Nito ring Enero ay nagsagawa muli ng malawakang padel clinics ang kanyang Padel Pilipinas, ang opisyal na pederasyon ng padel sa bansa. Sa tulong ng opisina ni Senador Sonny Angara ay nakadalo sa nasabing okasyon ang mga residente mula sa iba't ibang bayan ng Aurora. Gaganapin naman ngayong weekend (Pebrero 9- 11) ang kauna-unahang padel tournament dito sa Baler, ang Baler National Open Tournament, na pinangasiwaan ng Padel Pilipinas at ng Play Padel Philippines.