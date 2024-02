Press Release

February 8, 2024 Robin: Finally, Freedom for Elderly Muslim Arrested over "Mistaken Identity" Finally, an elderly Muslim who was arrested last year over a case of mistaken identity is a free man - 176 days after he was arrested and detained, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said on Wednesday. Padilla said Mohammad Maca-Antal Said, who was arrested Aug. 10 last year and whose case the senator had closely monitored, was released from the Taguig City Jail after the courts handling his cases ordered his freedom. But Padilla also noted another victim of mistaken identity still awaits freedom, even as he reiterated his call for better coordination and information-sharing among government agencies, so no one will go through what Said had experienced. "Matapos po ang mahabang paghihintay at pagtitiis, si Tatay Said po ay nakalaya na. Ginoong Pangulo, dahil po sa ipinakitang pagmamahal ng Senado at ipinaglaban ng Senado na makalaya si Tatay, ngayon po mahal na G Pangulo, nandito si Tatay nakalabas na po siya. Maraming maraming salamat po (After a long time of suffering, Tatay Said is free. Mr. President, because of the Senate's support, he is now free. Thank you very much)," he said. "Ito ay tagumpay sapagkat dito pinakita ang boses ng Senado. Pag nag-ingay at pinaglaban ng Senado talagang merong demokrasyang mararamdaman ang ating kababayan (This is a victory because the Senate showed its voice. If the Senate fights for a cause, we can feel the effects of democracy)," he added. Padilla, citing the details of Said's case, said "Tatay Mohammad" was arrested at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 as he was preparing to depart for Kuala Lumpur, Malaysia. But he said "Tatay Mohammad," who hails from Balo-i, Lanao del Norte, happened to have the same name as one Mohammad Said a.k.a. Ama Maas who had nine warrants for his arrest. However, Padilla said there is another victim of mistaken identity - Mohammad Pangcoga Said - who needs help. "Ito po ay hindi makatwiran, makatarungan at makatao. Hindi na po ito katanggap tanggap lalo na sa panahon na bumubuhos ang teknolohiya at innovation (This is unacceptable and unjust, especially in this time of technology and innovation)," he said. Meanwhile, Padilla sought to address the loopholes in information-sharing among agencies, even as he reminded the government of the 1987 Constitution's Bill of Rights. "Kung nais nating ibalik ang tiwala ng publiko patatagin ang pundasyon ng isang makatarungang lipunan, sana po wala nang matulad kay Tatay Mohammad at Mohammad Said (If we want to earn back the public's trust in laying the foundation of a just society, I hope there will be no more case of mistaken identity)," he said. Senate majority leader Joel Villanueva offered apologies to Said and promised action from the Senate to prompt concerned agencies to make the needed improvements to the justice system. For his part, Senate President Juan Miguel Zubiri agreed and urged Padilla to "continue to fight for the needs of our kababayan particularly our Muslim brothers in Mindanao." Robin: Sa Wakas, Malaya na si Tatay Said na Biktima ng "Mistaken Identity" Sa wakas, malaya na ang isang matandang Muslim na inaresto noong 2023 dahil sa "mistaken identity" - 176 araw matapos siyang kinulong, ani Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Miyerkules. Ani Padilla, si Mohammad Maca-Antal Said na inaresto noong Agosto 10 at tinutukan niya, ay pinalaya mula Taguig City Jail matapos atasan ng korte ang kanyang kalayaan. Nguni't ipinunto ni Padilla na may isa pang biktima ng mistaken identity ay naghihintay ng kalayaan. Nanawagan muli siya sa koordinasyon at information-sharing sa ahensya ng gobyerno para wala nang makararanas sa hirap na dinaanan ni Tatay Said. "Matapos po ang mahabang paghihintay at pagtitiis, si Tatay Said po ay nakalaya na. Ginoong Pangulo, dahil po sa ipinakitang pagmamahal ng Senado at ipinaglaban ng Senado na makalaya si Tatay, ngayon po mahal na G Pangulo, nandito si Tatay nakalabas na po siya. Maraming maraming salamat po," aniya. "Ito ay tagumpay sapagkat dito pinakita ang boses ng Senado. Pag nag-ingay at pinaglaban ng Senado talagang merong demokrasyang mararamdaman ang ating kababayan," dagdag niya. Ani Padilla, inaresto si "Tatay Mohammad" sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang papuntang Malaysia. Si "Tatay Mohammad," na galing Balo-i, Lanao del Norte, ay kapangalan lang ng isang Mohammad Said a.k.a. Ama Maas na may siyam na arrest warrant. Nguni't ani Padilla, may isa pang biktima ng mistaken identity - Mohammad Pangcoga Said - na kailangan ng tulong. "Ito po ay hindi makatwiran, makatarungan at makatao. Hindi na po ito katanggap tanggap lalo na sa panahon na bumubuhos ang teknolohiya at innovation," aniya. Samantala, tinulak ni Padilla ang pag-ayos sa information-sharing sa ahensya ng gobyerno, dahil may Bill of Rights sa 1987 Constitution. "Kung nais nating ibalik ang tiwala ng publiko patatagin ang pundasyon ng isang makatarungang lipunan, sana po wala nang matulad kay Tatay Mohammad at Mohammad Said," aniya. Humingi ng tawad si Senate majority leader Joel Villanueva kay Said at nangakong aaksyon ang Senado para tiyakin na ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ay gagawa ng pagtuwid sa mga mali sa justice system. Sang-ayon naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sinabihan si Padilla na: "continue to fight for the needs of our kababayan particularly our Muslim brothers in Mindanao." ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=3_G7a6F9OeI