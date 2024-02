Press Release

February 9, 2024 Gatchalian seeks inquiry to assess E-GASTPE law's implementation Senator Win Gatchalian has filed a resolution seeking an inquiry on the implementation of the Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act or the E-GASTPE law (Republic Act No. 8545). In filing Proposed Senate Resolution No. 925, Gatchalian pointed out the need to ensure the proper implementation of GASTPE programs with the end goal of improving learner outcomes and securing access to quality education for underprivileged learners. Under the 2024 national budget, P40.48 billion is allocated for GASTPE. Republic Act No. 8545 amended the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act (Republic Act No. 6728), which provides assistance to private school students at the high school, tertiary, and technical-vocational levels. Republic Act No. 6728 expanded the Educational Service Contracting (ESC) scheme. Under the program, the government shoulders the tuition and other fees of excess students in public schools who enter private schools contracted by the Department of Education (DepEd). The introduction of the K to 12 curriculum expanded E-GASTPE coverage and paved the way for the development of the Senior High School Voucher Program (SHS-VP). Challenges, however, hound the implementation of these GASTPE programs. Based on the Commission on Audit's 2019 Performance Audit Report on GASTPE, there were reports of ESC grantees whose existence cannot be satisfactorily explained and supported by school officials. Some ESC grantees billed under a specific school were found to be attending classes in a different school, while some grantees have not been attending classes or double-listed. The report added that some ESC slots have not been based on the pattern of public school congestion. The COA also flagged that there were low participation and retention rates among SHS VP beneficiaries from public high schools. Participating schools in the SHS VP are also not required to undergo recertification to ensure quality education and minimum compliance. "Katuwang natin ang mga pribadong paaralan sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon, ngunit tungkulin din nating tiyakin na nagagastos sa tamang paraan ang tulong pinansyal na hinahatid natin sa kanila. Napapanahong suriin natin ang E-GASTPE law upang masuri natin kung paano magiging mas epektibo ang mga programa natin para sa mga pribadong paaralan," said Gatchalian. Pagpapatupad ng E-GASTPE law pinarerepaso ni Gatchalian Naghain si Senador Win Gatchalian ng isang resolusyon upang repasuhin ang pagpapatupad ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act o ang E-GASTPE law (Republic Act No. 8545). Sa Proposed Senate Resolution No. 925, binigyang diin ni Gatchalian ang pangangailangan para sa maayos na pagpapatupad ng programa sa GASTPE. Aniya, layunin dapat ng programa na iangat ang kakayahan ng mga mag-aaral at tiyaking may access sa dekalidad na edukasyon ang nangangailangang mga kabataan. Sa ilalim ng 2024 national budget, P40.48 bilyon ang nilaan para sa GASTPE. Inamyendahan ng Republic Act No. 8545 ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act (Republic Act No. 6728) upang bigyan ng tulong pinansyal ang mga mag-aaral sa mga pribadong paaralan sa high school, kolehiyo, at technical-vocational level. Matatandaang pinalawak ng Republic Act No. 6728 ang programa ng Educational Service Contracting (ESC). Sa ilalim ng naturang programa, babayaran ng pamahalaan ang matrikula at iba pang mga bayarin ng mga labis na nangangailangang mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan na papasok sa mga pribadong paaralang may kontrata sa Department of Education (DepEd). Nagbigay daan naman ang pagpapatupad ng K to 12 curriculum sa pagpapalawak ng E-GASTPE at pagkakaroon ng Senior High School Voucher Program (SHS-VP). Ngunit patuloy na humaharap sa mga hamon ang pagpapatupad ng mga programa sa GASTPE. Ayon sa 2019 Performance Audit Report on GASTPE ng Commission on Audit, may mga ulat na hindi mapatunayan ng mga paaralan na tunay na mag-aaral ang naitalang mga benepisyaryo. May mga iba ring benepisyaryo ng ESC na hindi pareho ang paralaan kung saan sila nakarehistsro at kung saan sila talagang nag-aaral. May ibang mga benepisyaryo namang hindi na pumapasok o kaya nadoble ang pagkakalista. Ayon pa sa ulat, hindi napunan ang ilang ESC slots batay sa pangangailangan ng mga nagsisikipang mga pampublikong paaralan. Ayon pa sa COA, mababa ang participation at retention rates ng mga benepisyaryo ng SHS VP mula sa mga pampublikong high school. Hindi naman hinihingi sa mga paaralang lumalahok sa SHS VP na dumaan sila sa recertification upang tiyakin ang kalidad ng edukasyon at kung sumusunod sila sa minimum compliance. "Katuwang natin ang mga pribadong paaralan sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon, ngunit tungkulin din nating tiyakin na nagagastos sa tamang paraan ang tulong pinansyal na hinahatid natin sa kanila. Napapanahong suriin natin ang E-GASTPE law upang masuri natin kung paano magiging mas epektibo ang mga programa natin para sa mga pribadong paaralan," ani Gatchalian.