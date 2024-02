Press Release

February 17, 2024 Gatchalian urges LGUs to boost disaster preparedness; extends aid to flood-hit Davao and Caraga Senator Win Gatchalian reiterated the need for local government units to improve their respective disaster preparedness programs as he distributed aid to flood and landslide victims in Davao de Oro and Davao Oriental in Southern Mindanao and Agusan del Sur in Caraga on Saturday. "Sa gitna ng matinding sakuna na naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao, mahalaga ang ating pagkilos tungo sa mas pangmatagalang paghahanda. Panahon na para taasan ang antas ng kahandaan ng mga LGU upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga kababayan," Gatchalian said. The lawmaker personally flew to affected municipalities in Davao de Oro, Davao Oriental, and Agusan del Sur and distributed a total of 12,800 sacks of rice worth P16 million to flood and landslide victims. The assistance was provided by the Office of the Senator and the local government of Valenzuela. Gatchalian's Senate Bill No. 939, An Act Expanding The Application Of The Local Disaster Risk Reduction And Management Fund, seeks to amend Republic Act 10121 or The Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. He hopes that the enactment of the proposed measure would provide LGUs more leeway in implementing projects that would strengthen their disaster preparedness, mitigation, response, and rehabilitation capabilities. The senator emphasized that disaster-mitigation efforts would be greatly improved if LGUs had the necessary funds to provide local infrastructure projects designed to protect their localities against natural disasters. He added that by enabling LGUs to have their own funds for disaster preparedness, they would be able to fund infrastructure projects designed to mitigate the effects of natural disasters, pay for obligations incurred in funding projects related to disaster preparedness and mitigation, and hire necessary personnel required to implement disaster risk reduction and management programs. Gatchalian hinikayat ang mga LGU na palakasin ang disaster preparedness; nagpaabot ng tulong sa Davao at Caraga na apektado ng baha Muling iginiit ni Senador Win Gatchalian ang pangangailangan ng mga local government units na pagbutihin ang kani-kanilang disaster preparedness program habang namahagi siya ng tulong sa mga biktima ng baha at landslide sa Davao de Oro at Davao Oriental sa Southern Mindanao at Agusan del Sur sa Caraga ngayong Sabado. "Sa gitna ng matinding sakuna na naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao, mahalaga ang ating pagkilos tungo sa mas pangmatagalang paghahanda. Panahon na para taasan ang antas ng kahandaan ng mga LGU upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga kababayan," ani Gatchalian. Personal na lumipad ang senador sa mga apektadong munisipalidad sa Davao de Oro, Davao Oriental, at Agusan del Sur at namahagi ng kabuuang 12,800 na sako ng bigas na nagkakahalaga ng P16 milyon sa mga biktima ng baha at landslide. Katuwang ng opisina ng senador ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa tulong na ipinamigay. Ang Senate Bill No. 939 ni Gatchalian, o An Act Expanding The Application Of The Local Disaster Risk Reduction And Management Fund, ay naglalayong amyendahan ang Republic Act 10121 o The Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Umaasa si Gatchalian na ang pagsasabatas ng panukala ay magbibigay sa mga LGU ng higit na pagkakataon sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa kanilang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kapasidad sa rehabilitasyon. Binigyang-diin ng senador na ang disaster-mitigation efforts ay lubos na mapapabuti kung ang mga LGU ay may sapat na pondo para magkaloob ng mga lokal na proyektong pang-imprastraktura na dinisenyo upang protektahan ang kanilang mga lokalidad laban sa mga natural na kalamidad. Idinagdag niya na kung may sapat na pondo ang mga LGU, madali silang makakabayad sa mga obligasyong natamo sa pagpopondo ng mga proyektong may kinalaman sa disaster preparedness and mitigation at madali silang makakakuha ng mga tao na magpapatupad sa mga programang ito.