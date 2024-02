Press Release

February 18, 2024 More than 2,000 Rizal residents receive assistance from Senators Alan and Pia It was an extended Valentine's Day celebration as a total of 2,364 people from various sectors in Rizal received vital assistance from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano. In partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) through its Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program, the offices of the siblings senators provided financial assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on February 14, 15, and 16 to solo parents, and female sectors to boost their livelihood. One of the beneficiaries, Olivia Papagayo of Angono, said the aid she received on Valentine's Day was helpful not just for her family but for her community as well. "Salamat po kay Senator Pia at Senator Alan Cayetano... Ito po ay aking gagamitin sa pang-araw-araw din po naming pangangailangan, pati na rin po sa pag-aaral ng aking anak," she said. "Si Senator Pia ay parati kong nakikita na parating tumutulong sa mga kababaihan at mga mahihirap. Kay Senator Alan naman po, nagpapasalamat po ako sa tulong na ibinigay niya dito sa Angono," she added. The success of the disbursement was due to the participation and efforts of Mayor Jeri Mae Calderon, Vice Mayor Gerry Calderon, and Head of Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) Ms. Luisita Vestra. "Senator Alan, Senator Pia, maraming-maraming salamat po sa bibiyang ipinagkaloob niyo sa sa aming mga senior," said widow Erlinda Bendaña, one of 1,000 beneficiaries who received assistance on February 15. "Bilang isang ina, mahirap po sa mahirap. Doon po sa matatanggap ko [livelihood assistance], magagamit po sa aming pangangailangan at pangkabuhayan," she added. The success of the assistance programs in Tanay and Taytay were attributable to the efforts and participation of Tanay Mayor Rafael Tanjuatco, Tanay Vice Mayor Rex Manuel Tanjuatco, and Brecia Joy G. Monie from MSWDO. Taytay Mayor Allan Martine De Leon, along with Barangay Captain Reinier Pacleb, and Barangay Kagawads Michael Catapusan, Mitch Policarpio, Ysh Cruz, Ronnie Taronek, and Tess Arriola also played significant roles in ensuring the success of the program. Mayor Tanjuatco thanked the Cayetanos for their support. "Hindi kayo tumitigil nang pagtulong sa aming bayan, lalo't sa panahon ng pangangailangan...kailangan-kailangan po ito pang-suporta sa kanilang pangangailangan," he said. The offices of the sibling senators also extended aid to Cainta, Rizal on February 16 where 500 beneficiaries with MSMEs received aid to boost their income and livelihood. Mayor Maria Elenita Nieto and Leonor De Guzman from MSWDO extended their support and efforts for the success of the disbursement. The AICS program aims to offer assistance to individuals facing crisis or challenging circumstances, providing financial support to aid in the recovery of the beneficiaries. As part of their commitment, the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano have been providing livelihood assistance to Filipinos facing challenging situations, aiming to offer necessary support to help increase their income and enhance their livelihoods. Mahigit 2,000 residente ng Rizal, nakatanggap ng tulong mula kina Senador Alan at Pia Naging mas mahaba ang selebrasyon ng Valentine's Day nang nakatanggap ng mahalagang tulong ang 2,364 katao mula sa iba't-ibang sektor sa Rizal mula sa opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS), nagbigay ng tulong ang mga opisina ng magkapatid na senador sa Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) noong February 14, 15, at 16 sa mga solo parent at sektor ng kababaihan upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sinabi ni Olivia Papagayo isa sa mga benepisyaryo sa Angono, na ang tulong na natanggap niya sa Araw ng mga Puso ay nakatulong hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang komunidad. "Salamat po kay Senator Pia at Senator Alan Cayetano... Ito po ay aking gagamitin sa pang-araw-araw din po naming pangangailangan, pati na rin po sa pag-aaral ng aking anak," wika niya. "Si Senator Pia ay parati kong nakikita na parating tumutulong sa mga kababaihan at mga mahihirap. Kay Senator Alan naman po, nagpapasalamat po ako sa tulong na ibinigay niya dito sa Angono," dagdag pa niya. Naging matagumpay ang programa dahil sa tulong at pagsisikap nina Mayor Jeri Mae Calderon, Vice Mayor Gerry Calderon, at Head of Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) na si Ms. Luisita Vestra. "Senator Alan, Senator Pia, maraming-maraming salamat po sa bibiyang ipinagkaloob niyo sa sa aming mga senior," sabi ni Erlinda Bendaña, isa sa 1,000 na mga benepisyaryo na tumanggap ng tulong noong February 15. "Bilang isang ina, mahirap po sa mahirap. Doon po sa matatanggap ko [livelihood assistance], magagamit po sa aming pangangailangan at pangkabuhayan," dagdag niya. Naging matagumpay ang pagbibigay ng tulong sa Tanay at Taytay dahil sa pagsisikap nina Tanay Mayor Rafael Tanjuatco, Tanay Vice Mayor Rex Manuel Tanjuatco, at Brecia Joy G. Monie mula MSWDO. Mahalaga rin ang papel na ginampanan nina Mayor Allan Martine De Leon ng Taytay kasama ang Barangay Captain Reinier Pacleb, at mga Barangay Kagawad na sina Michael Catapusan, Mitch Policarpio, Ysh Cruz, at Ronnie Taronek upang matiyak na magiging matagumpay ang programa. Nagpasalamat si Mayor Tanjuatco sa mga Cayetano sa kanilang suporta. "Hindi kayo tumitigil nang pagtulong sa aming bayan, lalo't sa panahon ng pangangailangan...kailangan-kailangan po ito pang-suporta sa kanilang pangangailangan," aniya. Nagbigay rin ng tulong ang mga opisina ng magkapatid na senador sa Cainta, Rizal noong February 16 kung saan 500 benepisyaryo na may MSMEs ang nakatanggap ng tulong upang mapalago ang kanilang kita at kabuhayan. Nagpakita ng suporta at pagsisikap sina Mayor Maria Elenita Nieto at Leonor De Guzman mula sa MSWDO upang maging matagumpay ang pagbibigay ng tulong. Layunin ng AICS na tulungan ang mga indibidwal sa krisis o mahihirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta upang matulungan ang mga benepisyaryo sa kanilang sitwasyon. Bilang bahagi ng kanilang pangako, patuloy na nagbibigay ng tulong pangkabuhayan ang mga opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa mga Pilipinong nasa mahirap na sitwasyon, sa layuning palakasin ang kanilang kita at kabuhayan.