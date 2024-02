Press Release

February 21, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on the latest video message of Quiboloy VIDEO PR: QUIBOLOY VIDEO PR.mp4 Wag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Wag niyo pong dalhin sa lenggwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5 and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested.