Photo Release

August 10, 2022 Paghilumin ang sugat tungo sa kapayapaan--Revilla: “Nawa ay kasabay ng pagwagayway natin sa ating bandila, ay tuluyan na ring maghilom ang mga sugat bunga ng mga pagsubok ng nakaraan tungo sa kapayapaan" Ito ang binitiwang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr.bilang Vice-Chairperson ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation nang dumalo ito sa Organizational Meeting at Briefing ng komite. “By coming together today, we stress the importance and sacredness of our national defense and security, and join in the call for true and lasting peace, unification and reconciliation” saad pa ni Revilla.