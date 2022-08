Photo Release

August 10, 2022 Legarda binigyang pugay ni Revilla: BINIGYANG papuri ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. si Senate President Pro Tempore Sen. Loren Legarda dahil sa napapanahon nitong talumpati sa Senado hinggil sa ating mga kapatid na katutubo. Sinabi ni Revilla na nakikiisa ito sa mga katutubo sa pagsulong ng kanilang mga karapatan at pangkalahatang kapakanan. Sila umano ang maituturing na unang tagalinang ng ating kultura bago pa man ang pagdating ng mga mananakop. Binigyang diin pa ni Revilla na malaki umano ang ambag ng mga katutubong Pilipino sa pagunlad ng bansa. Sila umano ang huminang at pumanday sa ating kultura at kasaysayan. Sa huli ng pahayag ni Revilla ay sinabi nitong ipinaabot niya ang papuri at mataas na respeto sa bawat Pilipinong katutubo!