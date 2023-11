Photo Release

November 20, 2023 Revilla ginawaran ng parangal ng MCPF bilang ambassador for motorcycle road safety and a road safety warrior: GINAWARAN ng pagkilala si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. (gitna) bilang Ambassador for Motorcycle Road Safety and a Road Safety Warrior nina Engr. Joel Donato-Director for Safety (kaliwa) at Atoy Santa Cruz- Director for Administration (kanan) ng Motorcycle Philippines Federation (MCPF) sa ginanap na paggunita sa World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR). Umabot sa 4,000 motorcycle rider ang inimbitahan sa naturang commemoration na dinaluhan din ng ilan pang supporters na ginanap sa Strike Gymnasium sa Bacoor Business Center sa lalawigan ng Cavite kahapon araw ng Linggo.