Press Release

June 18, 2024 Gatchalian asserts some raided POGOs are PAGCOR- licensed Senator Win Gatchalian asserted that some Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), now referred to as Internet Gaming Licensees (IGLs), raided by authorities held valid licenses from the Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR). Gatchalian's remark came after PAGCOR claimed that POGOs being raided by authorities are only those without licenses. These include those raided last year such as Colorful and Leaf Group, a sublessee of PAGCOR-licensed CGC Technologies located in SunValley in Clark Pampanga; Smartweb Technology Corp.; and Rivendell in Pasay City. These were all involved in human trafficking, illegal detention, torture, various forms of online fraud and scamming, and prostitution, according to Gatchalian. Hongsheng Gaming Technology and Zun Yuan Technology located in Bamban, Tarlac also had valid gaming licenses from PAGCOR at the time they were raided by authorities. The senator revealed that based on official documents, PAGCOR conducted an inspection on Hongsheng weeks before the raid on February 1, 2023, and inspection papers showed compliance with health and safety protocols. "What is even more baffling is that PAGCOR inspected Hongsheng on the same day it was raided," Gatchalian said in frustration. Citing official records provided by PAGCOR, Gatchalian also pointed out that Zun Yuan had a provisional license when it was raided. It was only on the same day that the regulating body canceled Zun Yuan's provisional license, according to Gatchalian, adding that from March 1 to 10, 2024, PAGCOR even inspected Zun Yuan and found no irregularities during the time of inspection. Zun Yuan was raided on March 13. "In the case of Lucky South 99 Outsourcing Inc. in Porac, Pampanga, we have proof that this company is connected to Hongsheng which was licensed by PAGCOR. 'Yung mga walang lisensya, ginagamit nila ang may lisensya para makapasok dito sa Pilipinas ang foreign nationals na gumagawa ng mga krimen. At 'pag may lisensya ka na sa PAGCOR, mabibigyan ka na rin ng Alien Employment Permit mula sa DOLE pati na Alien Certificate of Registration Identity Card mula sa Bureau of Immigration," explained Gatchalian. "Tila nahawa na yata ang PAGCOR kay Mayor Alice Guo at hindi na naalala na 'yung ibang nare-raid na POGO ay lisensyado nila mismo. PAGCOR's blatant failure to regulate the POGO industry has led us to a situation where POGOs have become a menace to our society,"," the lawmaker stressed. "Kaya naglipana ang mga POGO hanggang ngayon kasi tinatanggalan nga ng PAGCOR ng lisensiya ang ibang POGO pero 'yung employment permit hindi naman kinakansela, hindi naman minomonitor, walang maayos na regulasyon. Kaya tuloy ang ligaya ng mga POGO sa bansa," he concluded. Gatchalian iginiit na lisensyado ng PAGCOR ang ilang na-raid na POGO Iginiit ni Senador Win Gatchalian na ang ilang Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), na ngayon ay tinatawag na Internet Gaming Licensees (IGLs), na ni-raid ng mga awtoridad ay lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR). Ito ang pahayag ni Gatchalian matapos sabihin ng PAGCOR na ang lahat ng mga POGO na nare-raid ay walang lisensya mula sa PAGCOR. Kabilang dito ang mga ni-raid noong nakaraang taon tulad ng Colorful and Leaf Group, isang sublessee ng PAGCOR-licensed CGC Technologies sa SunValley sa Clark Pampanga; Smartweb Technology Corp.; at Rivendell sa Pasay City. Ang mga ito ay sangkot sa human trafficking, illegal detention, torture, iba't ibang anyo ng online fraud at scamming, at prostitusyon, ayon kay Gatchalian. Ang Hongsheng Gaming Technology at Zun Yuan Technology na matatagpuan sa Bamban, Tarlac ay mayroon ding lisensya mula sa PAGCOR noong ni-raid ang mga ito. Ibinunyag ng senador na batay sa mga opisyal na dokumento, nagsagawa ng inspeksyon ang PAGCOR sa Hongsheng ilang linggo bago ang raid noong Pebrero 1, 2023, at nakalagay mismo sa inspection papers na sumunod ito sa health and safety protocols. "Ang mas nakakagulat pa, ininspeksyon ng PAGCOR ang Hongsheng sa mismong araw na ni-raid ang kumpanya," ang dismayadong sabi ni Gatchalian. Batay pa rin sa opisyal na rekord ng PAGCOR, sinabi rin ni Gatchalian na may provisional license ang Zun Yuan nang ma-raid ito at doon sa mismong araw lang ng raid kinansela ng PAGCOR ang provisional license ng Zun Yuan. Dagdag ng senador, mula Marso 1 hanggang 10, 2024, nagsagawa pa nga ng inspeksyon ang PAGCOR sa Zun Yuan at walang nakitang iregularidad noong panahong iyon. Ni-raid ang Zun Yuan noong Marso 13. "Sa kaso naman ng Lucky South 99 Outsourcing Inc. sa Porac, Pampanga, may katibayan ang mga awtoridad na konektado ito sa Hongsheng na lisensyado ng PAGCOR. 'Yung mga walang lisensya, ginagamit nila ang may lisensya para makapasok dito sa Pilipinas ang mga foreign nationals na gumagawa ng mga krimen. At 'pag may lisensya ka na sa PAGCOR, mabibigyan ka na rin ng Alien Employment Permit mula sa DOLE pati na Alien Certificate of Registration Identity Card mula sa Bureau of Immigration," paliwanag ni Gatchalian. "Tila nahawa na yata ang PAGCOR kay Mayor Alice Guo at hindi na naalala na 'yung ibang nare-raid na POGO ay lisensyado nila mismo. Ang tahasang kabiguan ng PAGCOR na i-regulate ang industriya ng POGO ay humantong sa sitwasyon kung saan ang mga POGO ay naging banta sa ating lipunan," giit ng mambabatas. "Kaya naglipana ang mga POGO ngayon kasi tinatanggalan nga ng PAGCOR ng lisensiya ang ibang POGO pero 'yung employment permit hindi naman kinakansela, hindi naman minomonitor, walang maayos na regulasyon. Kaya tuloy ang ligaya ng mga POGO sa bansa," pagtatapos niya.