Robin: Now is Best Time to Discuss Charter Change via ConCon

Now is the best time to discuss amendments to the 1987 Constitution via a Constitutional Convention (Concon), Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said late Monday.

Padilla is to chair on Tuesday afternoon a Senate hearing tackling amendments to the 1987 Constitution - including a resolution calling for a Constitutional Convention to revise the Charter.

"Yan ay napapanahon. Ako ay matagal nang nagsusulong na ating bisitahin ang pag-amyenda ng Constitution. At nakikita natin walang pinakamagandang moda kundi magkaroon tayo ng Concon (This is very timely. I have been pushing to revisit amendments to the Constitution, and I see no better mode than a constitutional convention)," he said.

He said there are many issues with the current Constitution, including the centralization of power in the so-called "Imperial Manila" and the call of some local government officials for longer terms so they can carry out their programs.

Another issue that needs to be tackled is the Charter's provisions against political dynasties - which remain unenforced to this day.

"Kailangan natin maliwanagan pati po ang mga bagay na may kinalaman sa pag-decentralize ng kapangyarihan ng Imperial Manila. Kailangan nang gawin yan. Isa pa diyan ang tinatawag nating laging issue yan ngayon laging pinaguusapan, political dynasty (We must be enlightened on the Charter's provisions on decentralizing power as well as political dynasties)," he said.

"Ang daming pwedeng kailangang pagusapan na ngayon na. At yan ang Concon naniniwala tayo ito na ang panahon (There are so many issues to tackle now, and we can do this via a ConCon)," he added.

Robin: Ngayon ang Panahon para Talakayin ang Charter Change via ConCon

Ngayon na ang tamang panahon para talakayin ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention (Concon), ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla Lunes ng gabi.

Iginiit ito ni Padilla sa bisperas ng kanyang pamumuno sa pagdinig sa Senado tungkol sa pag-amyenda sa 1987 Constitution - kabilang ang resolusyon para sa isang Constitutional Convention para amyendahan ang Saligang Batas.

"Yan ay napapanahon. Ako ay matagal nang nagsusulong na ating bisitahin ang pag-amyenda ng Constitution. At nakikita natin walang pinakamagandang moda kundi magkaroon tayo ng Concon," aniya.

Ayon kay Padilla, marami ang isyu sa 1987 Constitution, kasama ang pag-"centralize" ng kapangyarihan sa "Imperial Manila"; at ang panawagan ng ilang lokal na opisyal para sa mas mahabang termino para maipatupad nila ang kanilang programa.

Isa pang isyu, aniya, ang mga probisyon ng Saligang Batas laban sa political dynasties - na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad.

"Kailangan natin maliwanagan pati po ang mga bagay na may kinalaman sa pag-decentralize ng kapangyarihan ng Imperial Manila. Kailangan nang gawin yan. Isa pa diyan ang tinatawag nating laging issue yan ngayon laging pinaguusapan, political dynasty," aniya.

"Ang daming pwedeng kailangang pagusapan na ngayon na. At yan ang Concon naniniwala tayo ito na ang panahon," dagdag niya.