Photo Release

March 9, 2021 Revilla co-author / co sponsor sa paghahati ng lalawigan ng Maguindanao, lusot na sa ikatlong pagbasa: “Ang araw na ito ay maitatala sa mahalagang kasaysayan nang pagsisikap ng ating mga kapatid sa Maguindanao na magkaroon ng mas epektibo at matatag na pamamahala sa kanilang lalawigan” Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. matapos lumusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang paghahati ng Lalawigan ng Maguindanao na inaasahang tuluyan nang magiging batas at magiging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur na. Sinabi pa ni Revilla na sinikap niyang maging kabahagi ng tagumpay ng panukalang ito na sama-sama umano nilang pinagtulungan.