Photo Release

November 9, 2021 Revilla suportado ang resolusyon na nagbibigay papuri at parangal sa awardees ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos of 2021: NAGPAHAYAG sa Senado ng buong suporta si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa adoption ng panukalang resolusyon na nagbibigay papuri at parangal sa ten Outstanding Filipinos ng Metrobank Foundation. Sila ay sina Jason Albaro ng Muntinlupa National High School, Lou Sabrina Ongkiko ng Culiat Elementary School, Maria Minerva Calimag ng University of Santo Tomas, Iris Thiele Isip-Tan ng University of the Philippines-Manila, Jake Belino ng Philippine Air Force, Lt. Col. Elmer Boongaling ng Philippine Army, Col. Augusto Padua ng Philippine Air Force, P/Senior Master Sergeant Mary Joy Ylanan ng Bogo City, Cebu, P/Lt. Col Gerard Ace Pelare ng Talisay City, Cebu at P/Lt.Col. Jonathan Pablito ng Iloilo City. Binigyang pansin ni Revilla ang pagsisikap ng mga guro sa maayos na pagtugon sa edukasyon at ang kabayanihan ng mga AFP at PNP officer hinggil sa peace building at maayos na pagtugon sa insurgency. Kaugnay nito ay humingi ng permiso si Revilla sa author at sponsor na sina Sen. Maria Lourdes Nancy S. Binay, Sen. Panfilo “Ping” M. Lacson, Sen. Joel Villanueva at Sen. Sonny Angara na mahayag ang kaniyang layunin na maging co-author at co-sponsor ng naturang resolusyon.