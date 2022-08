Photo Release

August 10, 2022 Organizational Meeting of the Committee on Energy: "Ako lang po ay makikiusap sa inyo. Kayo na ngayon ang andiyan sa regulating agency pagdating sa power. I just hope na mabawasan natin ‘yung mga household sa Mindanao na walang kuryente dahil napuputulan kasi hindi nakabayad dahil very high talaga ang cost ng energy natin. Sana tulungan natin ‘yung ating mga kababayan na magkakuryente uli." Senator Ronald "Bato" Dela Rosa calls on the government regulators of the energy sector to help reduce electricity cost in Mindanao.