Photo Release

September 28, 2022 Revilla namahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyong Karding : PERSONAL na nagtungo si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. upang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Karding na nanalasa sa iba’t-ibang barangay sa Polillo Island. Mismong si Polillo Mayor Angelique Bosque ang nagsama kay Revilla sa mga barangay na labis na nasalanta kung saan apat na libong pamilya at 31 indibidwal ang naapektuhan. Kaugnay nito ay isa-isang binigyan ni Revilla ng kahon-kahong tulong ang mga naapektuhan sa Polillo at maraming nasalanta rin sa Bordeos na mismong si Mayor Aman ng Bordeos, Quezon ang umalalay kay Revilla sa pamamahagi. “Grabe ang inabot na perwisyo ang sinapit ng ating mga kababayan at posibleng matagalan pa na makabalik sa normal ang buhay ng mga tao kung hindi tayo magtutulong-tulong” saad ni Revilla.