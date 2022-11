Photo Release

November 22, 2022 Revilla tuloy pa rin ang bayanihan ops: MULI na namang namahagi ng tulong si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa mga biktima ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at iba pang kalamidad kaninang alas 9 ng umaga sa Barangay Habay 1 at 2 sa Bacoor City. Libu-libong residente ang dumagsa sa covered court ng naturang barangay na lahat ay binigyan ng Family Food Packs at relief packs na bahagi ng regular na BAYANIHAN RELIEF operations na isinasagawa ni Revilla sa mga biktima ng mga kalamidad sa iba’t-ibang bahagi ng bansa. “Kung ‘yung mga ibang lugar na sobrang lalayo pa ay nagagawa nating puntahan, ito pa kayang mga kalugar ko mismo ang hindi ko pa mabigyan ng tulong kaya nga kahit may pasok ako sa Senado ay inuna ko sila puntahan” saad ni Revilla. Sinabi pa ni Revilla na hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga biktima ng kalamidad dahil hindi umano ibibigay ang pagsubok na ito ng Panginoon kung hindi kakayanin.