December 3, 2022 Bayanihan relief ops ni Revilla, umarangkada na naman: “Salamat po Sen. Bong, magpa-Pasko, malaking tulong ito” Ito ang pahayag ng isang resdente habang iniaabot ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang tulong para sa mga biktima ng kalamidad na bahagi ng regular nitong BAYANIHAN RELIEF operations na isinagawa sa tennis court ng Santa Rosa, Laguna, Sabado ng umaga. Sinamahan si Revilla ni Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas at ang kanilang Chief of Police na si Lt. Col. Paul Sabulao na tumulong din sa pamamahagi ng napakaraming Family Food Packs at relief packs na ikinatuwa ng mga pamilya dahil kahit paano ay naalala umano sila sa panahon ng kanilang pangangailangan. “Huwag pa tayong panghihinaan ng loob, dahil kahit dumating sa ating ang ganitong pagsubok ay hindi ko naman kayo kinakalimutan, dahil hindi ako magsasawang tumulong sa inyo kahit kailan at hindi ito ibibigay ng Panginoon kung hindi natin kakayanin” pahayag ni Revilla.