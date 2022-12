Photo Release

December 16, 2022 Revilla namigay na naman ng kotse: MAHIGPIT na yakap ang isinukli ni Arlean Lourdes Sanqui Cuison ng Block 1, Lot 9 Villa Ceseni Subdivision, Camarin Road, Caloocan City nang personal niyang tanggapin ang kulay orange na brand new car mula kay Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Si Cuison ang ikatlo na sa nabiyayaan ng bagong kotse ni Revilla sa kaniyang ‘Amazing Pamasko Ni Pogi’ na live na napanood sa kaniyang Facebook account at isa si Cuison sa pinalad na mabigyan ng sasakyan. Bukod sa dalawang kotse na unang ipinamahagi ni Revilla ay mayroon na namang karagdagang dalawa pa, limang motorsiklo at daan-daang libong cash ang naipamigay at may isa pang napakasuwerte mula sa sa Tabayon, Banga, Aklan ang nagwagi naman ng P1M (isang milyong piso). Nakatakda ring lumipad si Revilla patungo sa lugar ng napili para dalhin ng personal ang isang milyong piso sa mismong bahay ng napakasuwerteng tagsubaybay.