Dispatch from Crame No. 945:

Sen. Leila M. de Lima on SC passing the plea for release of PDLs to lower courts

10/17/20

Sa gitna ng pandemya, napakatagal at napakasaklap ng apat na buwang paghihintay, lalo na kung umasa lang sa wala.

After the SC justices voted unanimously to pass the ball to the lower courts in deciding on the plea for release of several political prisoners amid the pandemic, it should not stop us in pushing for measures to uphold the rights of our PDLs under humanitarian and compelling circumstances.

I urge the Supreme Court to heed Justice Marvic Leonen's call to consider providing for a remedy, grounded on social justice, called the "Writ of Kalayaan," to immediately address jail congestion and protect the rights of PDLs by treating them with humanity, especially during a public health emergency.

Hinahamon tayong lahat ngayon para higit na magmalasakit at magpakatao. Sa bawat sandali na pinatatagal natin ang pagpapatupad ng mga polisiyang maaaring magsalba sa bawat isa mula sa sakit at peligro, binalewala na rin natin ang halaga ng buhay at dignidad ng kapwa�gaya ng pagkakait ng pagkakataon para sa isang ina na makapiling pa ang nag-aagaw-buhay na anak, o ng nakatatanda nang bilanggo na makasama ang pamilya sa huling sandali ng kanyang buhay bilang malaya.

Oo, may gobyerno tayong marahas, mapaniil at walang pakundangan sa ating mga karapatan. Pero papayag na rin ba tayo na mauwi sa ganitong klaseng lipunan ang ating ginagalawan? ###

Access the handwritten copy of Dispatch from Crame No. 945, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_945