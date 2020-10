Dispatch from Crame No. 951:

The Paltry and Distressing Budget for Social Housing for 2021

10/24/20

Ang pondo para sa bagong Housing Department (DHSUD) ay P4 bilyon lang sa 2021, pero ang intel funds ni Duterte P9.6 bilyon at P19.3 bilyon naman sa anti-communist task force, lump sum pa.

There is something terribly wrong with this budget allocation and it is screaming at our face.

Sa ikalimang budget year, lalo pang lumiit ang pondo sa pabahay para sa sektor ng maralita. Pero itong trolls ni Duterte bundat na bundat na sa kada taon na lang na lumalaki niyang intel funds.

The poor suffer the heaviest beating from both man-made and natural disasters and now the economic downturn. Job and housing are the poor's best social protection even before the pandemic and more especially now. And where is the protection here?

Ang alam natin sa matinong tatay, uunahin parating may pagkain sa lamesa para may kakainin sa hapag ang buo niyang mag-anak. Parati niyang tinitiyak na maayos ang pundasyon ng bahay para panatag ang pamilya niya sa loob ng tahanan, lalo kung may krisis at sakuna.

Kaya hindi niya uunahing busugin ang suwapang niyang kapitbahay na Tsino, at mas lalong hindi niya wawaldasin ang salapi ng pamilya para sa paghahanap lang ng impormasyon (intel) sa pinakamabisang paraan kung paano siya matutulog ng isang linggo sa loob ng kulambo nang naglalaway.

Pabahay at trabaho ang dalawa sa pangunahing sektor na may lubos at direktang epekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Pero dito pa lalong naaagrabyado ang maralitang sektor sa kada taon na lang na pagbuo ng National Expenditure Plan.

Buhos ang pondo sa 'Build, Build, Build' na puro ribbon-cutting ng mga proyekto ni PNoy lang naman ang ginawa, pero pagdating sa social services sector, lalo na sa pabahay na milyon-milyon pa ang backlog natin, ay mistulang 'Beg, Beg, Beg' ang nangyayari kada taon.

Sana lang talaga hindi na magpaloko ang mga Pilipino sa mga kandidatong may apelyidong Duterte at ang kanilang mga alipores. Tama na ang galawang mafia. Tama na sa gobyernong Dabaw! ###

(Access the handwritten version of Dispatch from Crame No. 951, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_no._951)