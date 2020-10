Press Release

October 24, 2020 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ On Malacañang's report on the implementation of Bayanihan 2. Q: Nabasa ninyo na po yung report ng Presidente tungkol sa Bayanihan 2? SP Sotto: Hindi pa, ang dami ko kasing inaasikasong iba at saka yung chairman ng Committee on Finance at Ways and Means usually ang naghahandle noon. Q: Ilan po naman sa kanila nagbibigay na ng komento tungkol doon sa kanilang nabasa. Basta ang importante lang doon, kasi ang lumalabas sa pagdinig ng Senate, medyo mabagal ang release ng budget ng DBM doon sa mga ilang agency na dapat ay nagbibigay na ng tulong sa mga sector na apektado nitong pandemya. SP Sotto: Ano ang sinasabi ng DBM kung bakit mabagal sila? Q: Hindi po, parang yung mga departamento, baka sila ay hindi pa nakakapag submit ng budget request or...? SP Sotto: Or hindi pa nagli-liquidate. Tingnan natin, siguro pwede namang tingnan ng Senado yan, sapagkat kapag nagsusubmit ang Presidente ng report sa amin, pinagaaralan ng mga kinauukulang committee namin yan, and baka by Monday we will be able to come up with something that will address the problem. Q: Kasi di ba limited yung validity, hanggang December 19 lang itong Bayanihan 2? SP Sotto: Hindi ha? Hind limitado yung bill. Yung laman noon. The bill itself, yes, pero yung laman noon na naiutos ng gawin, walang limitasyon yun. Q: Hangga't nasimulan na, tuloy na magagamit yung pondo? Beyond December 19? SP Sotto: Correct. Beyond, okay yun. Lahat ng naimandate ng gawin na doon, ginagawa. Gawin man o hindi (unclear) basta't nandoon yun, kailangang gawin yun. Hindi kailangang matapos ng December 19 yun, hindi na pwede yun, pwede lahat yun. Q: Itong si Southern Luzon Command Lt Gen Antonio Parlade, medyo nababatikos ngayon dahil doon sa red tagging kina Liza Soberano at ilan pang mga celebrities, parang binalaan niya ang mga ito sa pag engage sa Gabriella dahil sabi niya ang Gabriella daw ay part ng terrorist group. Sa tingin ninyo ba dapat mag hinay-hinay siya or baka gusto lang niya maprotektahan itong mga celebrity. SP Sotto: Kung nagbibigay siya ng advice based on reports that he has, opinion niya yun at advice niya yun, you can take it with a grain of salt or not. Ngayon, tama yung sinasabi ni Gen Lorenzana, kung minamasama ng ibang tao yung warning sa kanila, or hindi maganda yung pagsabi nila na parang nirered-tag kung sabihin nga ng iba, eh di present the evidence, bakit mo nasabi yun. Ganoon lang kasimple yun. Tama yung sinabi ni Sec. Lorenzana. Q: Dapat mag present ng evidence itong si Parlade? SP Sotto: Oo pero you know, to be neutral about it, hindi accusation yata, advice. Kaya lang, hindi maganda ang dating sa Gabriella noon, at saka sa mga ibang grupo na binabanggit niya, hindi maganda talagang masabi yun. I am not too familiar with what he said. Hindi ko nababasa kasi, alam mo naman hindi ko pinapansin yung mga ganoong problema sapagkat ewan ko, I did not come across that particular issue. Naririnig ko lang na pinaguusapan lang sa social media. Kaya ako nag rereact sa question mo based on what I read on social media. Meron pang sinasabi na sabi daw ay basahin ninyo muna ang sinabi ko, hindi naman kumpleto, merong ganoon. So mahirap, mahirap pakialaman yun. Q: Wala kayong concern na baka mas lalong maraming matakot doon sa anti-terror law dahil dito sa nangyayari nga na parang pagbatikos kay Parlade, doon sa kayang statement para sa ilang mga celebrities? SP Sotto: Ang natatakot sa anti-terror law yung hindi binasa yata yung anti-terror law. Terrorist ka ba? Kumakampi ka b sa mga terrorist? Kung hindi ang sagot mo sa mga yun, bakit mo aalalahanin? Ngayon, kung kumakampi ka sa mga terrorist, talagang may problema ka sa anti-terror law. Q: Si Manila Mayor Isko Moreno, parang sinabihan din ni Parlade na (unclear) dito sa Manila ang mga terrorista, mga NPA ba or terrorista...? SP Sotto: Hindi naman siguro sinabihan, I don't know (unclear) ano yun, sinasabihan niya? Baka binibigyan niya ng report, sinasabi niya mag ingat at baka may pumapasok na terrorista sa mga lungsod. Baka yan ang ibig niyang sabihin. Dapat hindi naman natin minamasama lahat ng naririnig natin. Katulad lang ng sinabi ng ano, sinabi ng Papa, ang daming nag misquote, misunderstood. Hindi naman sila marunong mag Spanish, kung anu-anong interpretasyon na ang pinagsasabi, eh in the entire interview, there were only four sentences that they quoted and misquoted. Ganoon yun, ganoon ang nangyari kaya dapat lang mag ingat tayo sa mga naririnig natin. Q: Nabanggit ninyo na rin yan, tungkol kay Santo Papa, dapat bang maklaro yun ng husto dahil baka isipin ng ilan, lalo ng LGBTQ community, na pabor ang Santo Papa sa same sex marriage? SP Sotto: Madali namang iklaro yun, itranslate nila ng matino yung sinabi from Spanish to English at huwag lagyan ng ibang context. Yung talagang tunay na context ang makikita mo. Kasi, katulad nung sinasabi, ang exact translation sa English nung sinabi niya, ang sabi niya, "homosexual people have the right to be in a family. They are children of God and have a right to a family." Ang ibig niyang sabihin doon, yung mga nangyayari kasi na yung iba ino-ostracize pagka homosexual, parang they are throwing out someone from the family, hindi dapat ganoon. You cannot throw out a person from a family because he or she is a homosexual. They have a right to be in the family. Yun ang konteksto nung ibig niyang sabihin, hindi dapat ino-ostracize. Sabi niya, "nobody should be thrown out or be made miserable over it." Ang linaw noon. Yan yung sa Spanish. Pag pinutol mo doon sa have a right to a family, iba na kaagad ang konteksto ng gusto nilang sabihin. Gusto nilang sabihin pwedeng magtayo ng sarili nilang pamilya. "What we have to have," sabi niya, "is a civil union law, that way they are legally covered. I supported that." Yan ang sinasabi ko na sa atin, lahat ng tao, whether ikaw babae, lalake or whatever gender you would want to classify yourself, we are all homo sapiens. Sabi ko nga, all the rights, all the laws, protect al of us. You are protected legally, kahit homosexual ka, you are protected legally. Kaya ewan ko kung ano yung sinasabi nila na. Kumpleto ang mga batas natin tungkol diyan. Sabagay kasi, hindi siguro narerealize ni Papa na kung minsan, pagka may sinabi siya, may misquote siya, especially kung Spanish ang ginamit niya, at saka may ibang gustong gawin ang interpretasyon nila, yun ang sinasabi nila. Maliwanag. Ako, ang tingin ko, sa intindi ko ng Kastila, misquoted, misunderstood, out of context yung sinabi. Kaya hindi ako nagiging popish than the Pope. Kalokohan yun, ang nakakaisip noon ay mukhang hindi nakakaintindi. Basahin nila munang mabuti. There were only four sentences that were misquoted. Ganoon kaliwanag yun, pinaguusapan doon. Q: Sa tingin ninyo walang kailangang ilegislate na batas na kakilala sa mga karapatan ng LGBTQ? Kasi si Sen. Imee Marcos, meron siyang isinusulong na panukalang batas na layunin na remedyuhan daw batas (unclear) sa same sex union para daw maenjoy ng LGBTQ members yung property rights? SP Sotto: Pwedeng tawaging class legislation yun. Sapagkat sabi ko nga sa iyo, lahat ng tao may kanya-kanyang civil rights. Yung same sex union na tinatawag, kita mo nga hindi ginamit ni Pope yung same sex union, hind naman yun ang sinabi niya, ang sinabi niya homosexual. Homosexual ang word na ginamit niya, kasi nga individual yung pinopoint out niya, hindi yung pares. Anyway, yung sinasabi na same sex union, dito sa Pilipinas, tanggap naman yan. Alam naman natin na nagsasama si ganito, nagsasama si ganyan, lalo na kung wala namang asawa, eh di walang problema, di ba? Anong kailangan nating ilegislate doon eh pwede naman yun? Unless you just want to open the door for same sex marriage. Pagka ganoon ang gusto mo, palitan mo yung constitution at saka yung family code. Yun ang attack noon, hindi yung attack ay sa civil rights. Pagkat sa civil rights, pantay-pantay tayo kahit homosexual ka or hindi. Q: Sa ngayon may mga nagsasama pero walang basbas, hindi legal yung kanilang pagsasama. SP Sotto: Anong illegal kung wala silang asawa? Sige nga sabihin mo sa akin, paanong naging hindi legal? Nagsasama, so? Tanggap ng society natin yan, alam nating nangyayari yan, panahon pa nung kopong-kopong, hanggang ngayon. Anong illegal sa ginagawa nila? Maaaring immoral sa mata ng ibang tao, pero may illegal ba? Wala, so anong ile-legalize mo? Q: Para daw yung mga property, maghiwalay at least may batas na covered na rin sila. SP Sotto: Covered yan, covered silang lahat. Pa-aral mo sa magagaling na abogado yung sinasabi na pag nagsama sila, bumili sila, eh di hati sila. Hindi kailangan ng batas para doon. Kung sino ang bumili, siya ang may ari. Pareho nilang binili, hati sila. Pantay-pantay ang tingin ng batas sa tao. Hindi kailangang sabihin kung ano ang gender mo. Kaya nga basta wala ka namang ginagawang illegal, pareho kayong walang asawa, nagsama kayo, ano ang illegal doon? (Unclear) kailangang i-legalize, di ba? Q: (Unclear) dapat na ilegislate na batas like yung SOGIE bill at nitong bill ni Sen. Imee Marcos na (unclear)? SP Sotto: Mukhang class legislation nga yan, baka umangal yung iba. Anyway, tingnan natin, kung susulong yung batas niya na yun eh di pagusapan namin. (Unclear) yung sinasabi niya pero kung ako nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na kaagad, pwede kang pagbintangan ng class legislation, isa. Pangalawa, alin doon ang hindi ginagawa ng gobyerno ngayon? Bigyan kita ng magagaling na abogado, pahaharap natin doon sa, ibigay mo sa akin ang sinasabi nilang problema na meron silang same sex union eh meron silang problema sa paghahati ng property. Papuntahin mo sa akin at magbibigay ako ng magagaling na abogado na tatalakayin yun. Q: Panghuli na lang kasi kulang sa oras, kamakailan sinabi ni Presidente na sa DPWH ay yung mga projects ay meron pang mga anomalya dahil may mga corrupt talagang taga DPWH. At ngayon naman itong si Greco Belgica, ng Office of the Presidential Anti-Corruption Commission, ay nagsabi na may mga lawmakers na kasangkot nitong mga corrupt DPW officials. Do you think so? SP Sotto: Narinig ko nga yan kaya pinakamaganda, ganito. Parang yung ginawa namin sa PhilHealth. Kailangan ilabas natin, patunayan natin, sino-sino yung mga contractors, sino yung mga congressman, sino yung mga senator, legislator, kahit sino pa, or cabinet member, kahit sino, ilabas nati, parang yung ginawa namin sa PhilHealth, di ba? Ilantad lahat yun. Hindi pwedeng si congressman, sinong congressman? Sino yung kontratista na sinasabi? Dapat ganoon. Yun ang maganda, para hind...magagalit yung iba diyan, sigurado sasabihin, who are you alleging to? Ganyan-ganyan, wala akong (unclear), di ba? Ang nangyayari diyan, everybody is suspect. Q: So, para sa inyo, name names. SP Sotto: Oo, pangalanan and then show the evidence. Q: Kumbinsido kayo, kasi si Sen. Lacson sabi nga niya, ngayon garapalan na, yung mga kontratista, kung tawagin daw yung ilang mga lawmakers na kausap nila, kapag ganitong percent ang binigay, may mga bansag na sila, silang lawmakers, ibig sabihin, kahit bawal yung pork barrel, talagang meron pa ring kitaan, yung kickback sa mga project? SP Sotto: Oo, matagal ko na ring naririnig yan. (Unclear) sa Senado at saka sa Kongreso na alam nila yan, naririnig nila yan, ang sinasabi nga niyan, kailangan yan, ilabas natin. Ilabas natin kailangan, dahil paano matitigil yan? Paano matitigil kung hindi mo ilalantad? Sino sa Public Works ang gumagawa niyan? Sino-sino sa kanila? Ano ang ebidensiya na ginawa nila yan? Yun ang importante para matigil once and for all, kasi nangyayari diyan, nangyayari sa ilalim ng ilong natin, parang we are (unclear) to the matter, di ba? Kasasabi lang yan, tapos naghihimutok na tayo...kami pag nag-uusap-usap, ganoon, mangyayari ganoon? Nanghingi ng ganito? Hay! Mapapamura ka na lang, ano pa ang ginawa mo after? Eh di wala, wala ka namang magagawa dahil wala kang ebidensiya. Yung may mga ebidensiya, ilabas para pinakamaganda. At imbitahan natin yung mga dapat na imbestigahan. Q: So (unclear) po yun ng (unclear) Belgica, sino po ang mag iimbestiga, (unclear) congress or PACC na po? SP Sotto: Department of Justice yan. Napaka-pangit naman na ang Senado ang mag-iimbestiga sa Kongreso, ang Kongreso ang mag iimbestiga sa Senado. In aid of legislation lang yun. Kung gagawin namin yun, hindi kami nag iimbestiga, gagawa kami ng inquiry in aid of legislation. Anong legislation ang pwedeng gawin para hindi na mangyari yan. Yun ang mangyayari lang pag kami, kung Blue Ribbon ang gagawa niyan, tapos congressman ang pagtatawag or sila, may tinatawag na parliamentary courtesy, pinaka maganda diyan, DOJ. Q: Pero bilang Senate President, kilala ninyo na yung dalawampu't-tatlong senador na kasama ninyo, sa tingin ninyo pagdating sa mga senador walang gumagawa nito? SP Sotto: Wala akong nakikita. Wala akong nakikita sa dalampu't-tatlong senador na katulad nung binibintang na naririnig ko sa diyaryo ngayon. Q: Bago ko kayo bitawan, meron akong trivia question na yung mananalo, worth P300 na prepaid card mula sa Globe. Kayo ang sumagot, sino itong incumbent senator na dating music producer, song writer, at baller? SP Sotto: Aba eh di ako yun.