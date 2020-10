STATEMENT OF SEN. BONG GO

I laud President Duterte for heeding our call to create a bigger and expanded Task Force to combat all forms of systemic corruption in the government.

Napirmahan na po ng Pangulo ang kautusan sa DOJ na pangunahan ang imbestigasyon sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nababalot ng anomalya at korapsyon. Wala tayong pipiliin, wala tayong sasantuhin. Kasuhan na ang mga dapat makasuhan. Tuluyan ang mga dapat tuluyan. Towards the last one year and eight months of this administration, we must not hesitate in our quest to eradicate corruption.

Ako at si Pangulong Duterte ay iisa ang hangarin na wakasan ang korapsyon, kriminalidad at iligal na droga sa ating lipunan upang makapag-iwan ng tunay na pagbabago sa bansa na ramdam ng taumbayan.

Sasamahan ko ang Pangulo sa laban na ito until the last day of his term and I will continue to fight for the welfare and interest of each and every Filipino even beyond his presidency. Isa lang ang interes namin at iyan ay ang kabutihan ng mga Pilipino.