Press Release

November 10, 2020 PRIVILEGE SPEECH OF SENATOR RISA HONTIVEROS

November 10, 2020 In line with the ongoing crackdown on corruption, I would like to call the attention of the Senate to the sports facilities our government built for the 2019 South East Asian Games. Upon closer inspection, there may be a remarkable degree of collusion in the funding and construction of this project at New Clark City and I will present some points as to why this should merit a full-scale investigation. First, I believe this partnership has the signs of being a fake joint venture. Second, this has the signs of being financed by a possible behest loan from a government bank. And third, they may have side-stepped public bidding laws, and now the country may have been left with a gigantic white elephant in Central Luzon. Let us discuss my first point: that the government may have entered into a fake joint venture. Sometime in 2018, the BCDA and Malaysian infrastructure developer MTD Capital Berhad entered into what they called a Joint Venture Agreement to construct the SEA Games facilities in Clark. Pero JV nga ba talaga ito? Kung JV ito, dapat may ambag ang lahat ng kasali dito. Suriin natin kung ano ang inambag ng "partners" na BCDA at ang MTD Berhad. Ang ambag ng BCDA para sa joint venture ay ang lupang gagamitin para sa proyekto. Ang ambag naman dapat ng MTD Berhad ay ang kapital. 8.5 Bilyong Piso ang dapat ilabas ng MTD Berhad para sa construction ng proyekt. Subalit, ayon sa aming pagsasaliksik, mukhang hindi sa kanila nanggaling ang pera. Ang pera ay galing sa Development Bank of the Philippines, na syang nagpa-utang ng 9.5 Bilyong Piso sa MTD Berhad. Wala na ngang cash-in ang MTD Berhad, dinagdagan pa ng isang bilyong piso ang proposal nila. At saan kinuha ng MTD ang pambayad para sa 9.5 bilyong pisong utang na ito? Sa income ba ng project? Hindi. Yang perang inutang ng MTD Berhad sa DBP, BCDA ang magbabayad, sa halagang 11.1 Billion Pesos. Wala na ngang cash-in ang Malaysian company, pinatungan pa ng napakalaking interes at tubo ang perang dapat sana ay sa iba na lang ginugol ng gobyerno. At saan naman kinuha ng BCDA ang pambayad sa MTD Berhad? Sa income ng mga venue? Hindi rin, dahil wala pang malinaw na income ang project na ito. Kinuha ng BCDA sa bulsa taumbayan ang pambayad sa mga Malaysian developer. Kung susuriin ang 2019 budget, binigyan ng DBM ang BCDA ng 9.54 bilyong piso para bayaran ang utang ng MTD Berhad. Then, what is this supposed joint venture for... when BCDA paid the amount to MTD using public funds appropriated in the 2019 national budget? Punung puno ito ng bahid ito ng pagiging pekeng joint venture. Kaya itatanong ko uli: Ano ang ambag ng MTD Berhad dito? Mismong construction lang ang ambag ng MTD Berhad sa diumano'y Joint Venture na ito. Maging sa Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) at sa Commission on Audit, para sa kanila, hindi rin joint venture ang pinasok ng gobyerno dito. At habang nangyayari ang lahat ng ito, pinalitan ang hepe ng OGCC, at biglang binawi ang una nilang opinion. Para sa bagong head ng OGCC, above board transaksyong ito, taliwas sa dating sinabi ng opisina. This leads me to my second point. Bakit kailangang mag-participate pa ang gobyerno sa isang joint venture? Para umiwas sa public bidding at lutuin ang pagpopondo sa project? Paano nakakuha ng 9.5 Bilyong Pisong loan sa DBP ang MTD Berhad nang ganun ka-bilis? 28 February 2018 nang pirmahan ang joint venture, and by 21 March may 9.5 Billion pesos na sila. That's very fast. Bakit kaya hindi ito magawa para sa ibang proyekto ng gobyerno? Hindi kaya na naglabas agad ng loan ang DBP dahil nilakad ng BCDA? At ano ang collateral na inilabas para dito? Nasuri ba nang mabuti ang capitalization ng MTD at ang cash flow ng project? Ladies and gentlemen, these questions then lead me to my third point: Hindi ba ito'y may bahid ng tinatawag nating behest loan? Ano ang mangyayari kapag hindi pala kaya ng BCDA paglaanan ito ng budget? Iiyak na lang ang mga depositor ng DBP? At ano ang nabili ng taumbayan sa 9.5 Bilyon na kinuha sa ating mga bulsa? Isang sports center na isang buwan pa lamang ginamit at malamang, hanggang sa ngayon ay ginagastusan pa natin ng maintenance. Hindi kaya magiging "white elephant" ang mga facilities na ito? 9.5 Bilyong Pisong nagamit sanang panglaban sa COVID o kaya ay ayuda para sa Kabikulan matapos ang bagyong Rolly. Bago ako magtapos, nais ko ring itanong: Nasaan ang DOF, BSP, OGCC, GCG, at DBM habang nangyayari ito? Sinunod ba nila ang mandato nilang pangalagaan ang interes ng sambayanan? During this privilege speech I have asked many questions, Mr. President, but it is the public that deserves the answers. Salamat.