Sen. Leila M. de Lima's quick reactions to Duterte's tirades vs VP Leni and Roque's remarks re: academic break

On Duterte's recent tirades against VP Leni...

Balita ko napikon si Duterte kagabi. May kasabihan: Biruin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. ###

***

On Roque's statement on rejected calls for an academic break...

There are students and teachers who lost their homes, their family's livelihood, their loved ones. Paano pa sila makakapagklase. Tone deaf. Out of touch. Fascist mindset. ###

***

On Duterte's sex jokes during a typhoon briefing in Camarines Sur...

Iba ang palabiro sa bastos. At kung may modo kang tao, lalong-lalo na't naturingan kang Pangulo, hindi mo dadaanin sa ganyang biro ang trahedyang sinapit ng marami nating kababayan.

Kung wala ka na rin lang naitutulong sa kupad mo, eh tigil-tigilan mo na ring maging pabigat. ###