DZBB interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Susan Enriquez at Mark Salazar ukol sa Prepaid Load Forever Act

Q: Itong Prepaid Load Forever, ano po nagtulak sainyo para ipanukala ito?

SEN WIN: Kung matatandaan natin yung gift check, ngayon bawal na magkaroon ng expiry date, so kung bibili ka ng gift check sa isang mall, panghabang buhay mo na pwedeng gamitin itong gift check, hindi na nilalagyan ng expiry date. Parehong konsepto rin yung dapat i-apply natin sa prepaid load, sa call, text at data dahil kung binili mo na yung load na yun dapat sayo na yan at dapat malaya kang gamitin yung load mo kung kelan mo gusto. Hindi ka dapat pipilitin na gamitin or hindi dapat biglang mawawala.

Q: Ito po ba ay nakonsulta mo na po ba ito sa mga telcos itong inyong proposal at ito ba ay kanilang tinatanggap?

SEN WIN: Nagkaroon ho kami ng ilang consultations at may mga technical issues na lumabas at yun po ay ia-address sa ating batas. Ang pinaka mahalaga dito hindi tayo napipilitang gastusin ang pera natin, kung ikaw ay bumili ng bagay, hindi ka naman pwedeng pilitin na gamitin yun or ibenta yun, sa atin na yun at lalo na sa ngayong pandemya. Kapag bumibili ng load ang ating mga magulang, marami dito ginagamit nila ito sa distance learning at hindi naman dapat silang pilitin ubusin yung kanilang data load.

Q: Lalo na ngayon Senador, online learning napakalaking bagay nito kapag walang load ang isang pamilya o estudyante malabo po silang makabahagi doon sa kanilang pag-aaral.

SEN WIN: Tama yan, marami ako nakausap na magulang at iba pang estudyante sa public schools, dati naman hindi nila ginagamit itong load data pero ngayon napipilitan itong ating mga magulang bumili ng load para magamit yung kanilang data plan para makanood ng let's say, DepEd Channel or makanood po ng livestreaming para sa pag-aaral ng kanilang anak.

Q: May mekanismo ba sa pagrereklamo sa inyong panukalang batas? Kung halimbawa ang load niyo nawala, bago pag ma-expire kasi yan yun maraming sumbong sa amin. May kaparusahan po ba ito sa ilalim ng panukalang batas niyo?

SEN WIN: Sinasabi kasi ng telcos na kapag bumili sila ng load, let's say sa call and text and data, ginagamit rin natin yung kanilang hard drive, yung kanilang sistema para panatiliin yung load na yun. Pwede naman kaltasan tayo sa paniniliti ng load na yun, pero hindi naman dapat yung buong load mawawala. Ganun ang nangyayari, ang sinasabi kasi ng telcos na marami rin sa kababayan natin na hindi ginagamit ang load at iniiwan lang diyan kaya napipipilitan silang tanggalin yun pero hindi naman tamang dahilan yun kasi nga nagbayad na yung tao at sa kanya na yun for all intents and purposes. Ngayon, kung meron lumalabag diyan meron kaukulang parusa at penalty at dapat matandaan ng telco na yung kanilang pag-operate ay pribilehiyo na binigay ng taong-bayan.

Q: Dapat naman talaga masulit nila yung kanilang binabayaran.

SEN WIN: Ang basic concept dito, binili natin to, binayaran na natin to at dapat malaya tayong gamitin itong load nang hindi tayo pinepwersa, hindi tayo ginigipit para gamitin itong load na ito.

Q: Dapat nga Senator itong load na ito isama na listahan ng prime commodity, hindi ba?

SEN WIN: Tama, in fact sa United Nations, nilagay na nga nila sa category na ang internet access ay basic necessity, basic requirement, katulad na siya ng tubig at kuryente at alam naman natin ngayon hindi na tayo mabubuhay kung walang tubig at kuryente kasama na rin po ang internet access.

Lalo na sa pandemya marami sa ating pamilya talagang stressed tayo dahil hindi tayo makalabas pero nabuhay tayo gamit ng messenger o gamit ang Zoom kaya kahit papano nagkikita kita tayo kahit virtual lang.

Q: Tinuruan tayo ng new normal maging dependent sa paggamit ng cellphone, mukhang hindi na tayo babalik. Sa trabaho man o pag-aaral kaya ito ay napakahalaga. Senator yung ho ba bill ninyo ano na ang estado?

SEN WIN: Pagtapos po ng pagdinig namin ng budget eh uumpisahan na namin yung pagdinig. Bibigyan ng oras at magkakaroon na ng hearing diyan at isa rin po na itinutulak natin yung registration ng prepaid sim cards na matagal na pinaguusapan at huli na ng tayo sa buong mundo dahil ito rin po ang isang paraan para maiwasan na natin yung bullying, yung pananakot at halos lahat ng bansa ngayon kailangan na mag-register ng prepaid sim card.

Q: Kasama ho ba yan sa bill ninyo?

SEN WIN: Kasama ho yun kaya pagtapos ng pagdinig namin ng budget ito naman ho yung bibigyan namin ng oras.

Q: Pero may nagsasabi, meron naman concern na privacy yung iba?

SEN WIN: Mahigpit yung ating data privacy law, napakahigpit, in fact meron isang commission, tanggapan na talagang binabantayan yung ating data privacy kaya pagdating sa pagbantay po ng data privacy meron na ho tayong mga batas na napakatibay at napakahigpit po.

Q: Kung sakali ho mapagtibay ito, madami matutuwa sainyo sinabi niyo ngayon 80 percent pa ang naka prepaid ano, ang mangyayari doon kung hindi mo naman ginagalaw hindi naman siya mauubos, hindi mawawala sa load mo?

SEN WIN: Hindi po, actually, for example nakalimutan mo, yung iba minsan bumibili tayo tapos nakalimutan mo, through the NTC magkakaroon po ng maintenance fee yung load na yun at kakaltasan ka ng maliit lang hanggang maubos na yung load mo.kasi tama naman nga yung load na yun, gumagamit rin tayo ng let's say hard drive ng telco at yung paggamit ng hard drive na yun may maintenance kaya pwede ka kaltasan ng telco ng maintenance fee hanggang maubos na ang load mo. Importante na alam mo yun, may full disclosure kung magkano yung kakaltasin doon hanggang maubos. Kasi ang sistema ngayon, bibigyan ka let'say ng isang taon o hindi mawawala talaga yan eh, ngayon pwede ka kaltasan at hindi instant na mawawala yan.

Q: Yung mga may papsok na lang sayo na text na bigla tapos kaltas pala sainyo?

SEN WIN: Correct. Pinagbawalan na rin natin yan kasi maraming pangdadaya para ubusin mo yung load mo. pag mas mabili yung pagubos ng load mo mas maganda yun bibili at bibili ka ulit.

Q: Tinatanong ko nga mga kasama ko bakit hindi na lang kayo mag postpaid? Aba'y napakarami palang requirements?

SEN WIN: Atsaka marami tayong kababayan natin na gusto ng prepaid kasi naba-budget nila. For example isang buwan ang gusto mo lang isang libo, bibilhan mo lang yung isang libo. Ang postpaid kasi walang control eh talagang tuloy-tuloy lang yung paggamit.

Q: Bakit sir kailangan pa gawing Republic Act?

SEN WIN: Magandang tanong yan, actually pwedeng administrative lang yan pero unang-una ma mas ngipin kung batas dahil yung penalty mas malaki at mas mabibigat. Pangalawa, yung minimum standard ay hindi nila pwdeng lagpasan so ibig-sabihin sa batas lagyan mo ng minimum standard na dapat nilang itupad yun at sundin kung hindi pagmumultahin po sila. Ang difference po talaga ay yung ngipin. Dapat talagang ginagamit ang ngipin kasi kung hindi gamitin wala rin.