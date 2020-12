DZMM Teleradyo Balita interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Noli de Castro at Joyce Balancio ukol sa TRB at RFID

Q: Yung tungkol sa lupa, diyan sa Valenzuela, I'm sure alam niyo na yun, pero ang gusto namin malaman, ano yung sinabi ni TRB Executive Director Abraham Sales, hindi ba ito ay kinakailangan mag-resign na? Anong nangyari na ho?

SEN WIN: Noong lumabas po itong issue ang unang tanong ho natin ay nasaan po ang TRB? Sa wakas nahanap na namin noong nagkaroon ng hearing at kinilatis ng kumite yung kanyang trabaho dahil ang TRB, yan po ang ahensyang tinalaga para bantayan itong operators at siguraduhin na maayos yung kanilang serbisyo. Pero lumalabas, sa aking pagaanalisa, hindi ho nila ginagawa yung trabaho nila dahil unang-una yung inspeksyon, ginagawa ho lang nila ito once in two years. Sa kasamaang palad, itong resulta ng inspection lumabas, hindi sinusumite sa board, doon sa mga gumagawa po ng mga desisyon kaya sila- sila rin lang ang nakakaalam kung ano po yung resulta ng inspeksyon. Pangalawa po, wala pong multang pinataw kailanman sa mga operators kahit alam na nilang palpak yung RFID, maraming nagrereklamo, hindi po pinagmulta kaya ang nangyari dahil walang multa, sige-sige lang sa pagbabalewala ang operator. Ang pangatlo, wala pong standards na inilagay o panuntunan na nilagay tungkol po sa performance o kung ano po yung mga gagawin po ng operator. Kaya yung operator mismo, siya na yung gumawa ng sarili niyang standards at yung standards na ginawa niya eh hindi naman po para sa kabutihan ng ating mga motorista.

Q: Nag press conference itong si Abraham Sales at sinasabi niyanh matagl na daw niyang sinabihan ang mga operator na ayusin na yung kanilang problema sa RFID, pati nga daw yung mga matataas na damo, yun ba ay nabanggit niya sa hearing ng Senado na sinabihan na niya yung mga operator noong pa?

SEN WIN: Kahit isang libo beses mong sinabihan yung mga operator, kung hindi mo pagmumultahin, hindi ho matatakot itong mga ito. Ito ay malalaking kumpanya na tingin ho nila kaya nila gawin yung gusto nilang gawin. Kaya importante dito dapat higpit at importante dito yung pagmumulta. May kapangyarihan po yung TRB, ilan beses ko po tinignan yung kanilang charter at meron ho silang kapangyarihan na pwede nilang gamitin. Ang naging problema dito, hindi ho ginamit yung mga kapangyarihan na yun. Pangalawang problema, hindi niya ipinaabot doon sa mga nag dedesisyon na pinapangunahan ng DOTr kaya lumabas din po sa aming pagdinig, na ang DOTr, yung Chairman, at yung board ay hindi ho alam na meron palang ganitong problema. Ito ay matatawag sa terminology po ng ekonomista na 'regulatory capture' kung saan yung ahensya na nagbabantay po sa mga ganitong operator, eh hawak na sila sa leeg ng mga operators.

Q: Failure of leadership itong RFID program and yet nung tinanong ninyo kung kaninong leadership ito, ang tinuturo ng kahilim ay yung head ng TRB? Hindi po ba ito kakaiba? Kasi hindi ho ba si Sec. Tugade mismo naglabas ng department order para po sa cashless transactions?

SEN WIN: Ang sistema ho ng TRB, may dalawa level ho yan, una, yung board na gumagawa ng polisya, pangalawa po yung executive director na nag-implementa ng polisya pero lahat ho ng impormasyon at datos ay nanggagaling doon po sa executive director kaya bago mag desisyon ang board, dapat kumpleto ang kanyant impormasyon at datos pero kung hindi mo ibibigay yun, talagang makakagawa ito ng mali-maling desisyon. Nakita ko rin po yung composition po ng board, mga secretary po o kalihim ng iba't-ibang ahensya na alam naman po natin na madalang mag-meeting, madalas na siguro ang one month. Ibig sabihin yung araw-araw, yung day-to-day na trabaho, ang gumagawa ho niyan ay ang executive director at kung hindi ho aabot yan sa board yung mga impormasyon at datos, makakagawa ho talaga yan ng mali-maling mga desisyon.

Q: Tingin niyo ho ba ito yung solusyon? Magtanggal, palitan na yung management ng TRB para masolusyonan itong RFID program? Tatapusin na ba ni Sec. Tugade yung panunungkulan ni Sales?

SEN WIN: Naintindihan ng ating Pangulo yung sistema ng regulator, in fact paulit-ulit na nga niya sinabi, sa tagal niya sa gobyerno alam niya yung responsibilidad ng isang regulator at kung yung regulator na ito ay hindi gagana, talagang ganito ang mangyayari, aabusuhin po ng mga operators ang motorista. Kaya po ang payo ko nga kay Ginoong Sales, wag na ho niyang intayin na sibakin ho siya, dahil malinaw na ho yung mensahe ng ating Pangulo, hindi effective at hindi po maayos yung trabaho ng regulator. Kung ako ang tatanungin, wag na ho niyang antayin na sibakin siya, out of delikadesa, magbigay na lang ho siya ng resignation para makakuha na tayo ng isang agresibo at mas alam kung ano yung magandang ginagawa ng isang regulator.