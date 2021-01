Press Release

January 8, 2021 STATEMENT OF SEN. MANNY PACQUIAO ON THE CASE OF CHRISTINE DACERA Muli akong nakikiusap sa ibang pang mga nasasangkot sa kaso ng pagkamatay ng aking kababayang si Christine Dacera na kusang iharap ang kanilang sarili sa Philippine National Police (PNP) o alin man sa ating mga law enforcement agencies na gaya ng National Bureau of Investigation (NBI). Ito ay upang mabigyan ng kaliwanagan ang mga pangyayari at mahanap natin ang katotohanan. Kaugnay nito ay mananatili ang aking itinakdang pabuya na nagkakahalaga ng P500,000 upang matunton ang iba pang mga sangkot sa kasong ito. Let it be clear however that this bounty was put up only to ensure that all the people who were present on the night leading to the discovery of Christine's lifeless body would come forward and shed light about this incident. They must submit themselves to investigating authorities so that we will know what really happened. This bounty will be converted as financial aid to the family of Christine, if and when all the persons of interest have voluntarily surrendered and not arrested, and have submitted themselves to investigating authorities. Kung tunay niyong kaibigan at kayo ay may malasakit kay Christine at sa kanyang nagluluksang pamilya at mga mahal sa buhay, nakikiusap ako na bigyan ninyo ng halaga ang inyong pagkakaibigan sa pamamagitan ng paglalantad sa mga totoong nangyari kaugnay sa kanyang kaso. Nakahanda po akong tumulong upang matiyak ang inyong kaligtasan dahil ako ay naniniwala na gaya ninyo at ng pamilya ni Christine, ang tangi nating hangad ay ang malaman ang tunay na katotohanan. We all want to know the truth. Three of your friends-- John Pascual dela Serna III, Rommel Daluro Galido, John Paul Reyes Halili--have all surrendered themselves to tell their story about what had happened. By doing so, they were not only able to help investigators piece together the events that transpired but they have also shown that they have nothing to hide. Like them, be brave enough to share the truth. Share your story so that we may understand. Sabihin ninyo sa tunay na nangyari upang mabawasan na ang mga haka-haka tungkol sa kasong ito. Wala pong dahilan upang kayo ay matakot kung kakampi ninyo ang katotohanan.