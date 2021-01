Pambansang Almusal interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Wej Cudiamat ukol sa Covid-19 vaccine, Cha-cha at credit card

Credit card

Q: Ano po update sa inyong credit card?

SEN WIN: nag-file po tayo ng report sa NBI para maumpisahan na po yung pagiimbestiga neto. Ang kutob ko hindi ito titigil dahil ito ay isang organisadong sindikato, tuloy-tuloy ang kanilang pag-hack lalo na ngayon na naka-hack sila ng isang taong may posisyon. Hindi ho hack ito kung hindi scam dahil ang pagha-hack, gumagamit ka ng computer pero ito hindi ho computer ang ginamit nila, pangloloko, nagpanggap sila na siya po ay si Senator Win Gatchalian para mapalitan ang telephone number at nung napalitan yung telephone number, nakuha na niya yung password at doon na po siya nagumpisa mag-order. Iniimbestigahan na ho yun at confident ako mahuhuli tong mga taong. Marami ho sa ating kababayan natin nagtext ho satin dahil nangyari rin sa kanila ito.

Q: Wala ho bang flaw yung bank officials?

SEN WIN: Talagang merong pagkukulang yung bangko pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa consumers. Talagang yung mga ganito pagalingan ho yan, gagalingan ng bangko, gagalingan ng scammer or hacker, gagalingan ng bangko, gagalingan ulit ng hacker and scammer at yung mga bangko. In fairness to them nag i-improve yung kanilang security software dahil gumagamit sila ng pinakabago, pinakamodernong teknolohiya pero nakalimutan nila na itong mga scammer magagaling din, alam nilang hindi sila makakalusot sa software so ang ginamit nila yung low-tech na pangloloko at ito nga yung ginawa nitong scammer na ito, kaya dapat talagang paigtingin pa yung pagbibigay proteksyon ng mga bangko.

Q: May pananagutan ba yung mga bank officials, isa ba sila sa pwedeng maparusahan? May penalty ba sila?

SEN WIN: Antayin natin ang imbesitgasyon kung meron ho talaga silang pagkukulang. Ang importante ngayon maumpisahan itong pagiimbestiga sa Senado dahil hindi lang tayo ang nabiktima, marami at iba't-ibang modus, sa atin scammer, sa iba hacker, yung iba nagnanakaw ng credit card number or debit card number. So paiba-iba yung kanilang modus, kaya isa sa aking gagawin ay maghain ng resolusyon para maimbestigahan ng Senado ito at para makita natin yung mga ginagawa ng mga bangko at ng Bangko Sentral dahil sila ay ang pinaka-regulator, ang ahensyang nag momonitor sa lahat ng bangko.

Cha-cha

Q: Wrong timing na binubuhuya itong charter change sa gitna ng pandemya?

SEN WIN: Full disclosure lang po, ako rin po ay naghain ng resolusyon para amendyahan yung tinatawag nating economic provision ng ating saligang batas. Inihain ko ito noong July 2019, pagpasok po ng termino ng kongreso. Pero ngayon iba na yung sitwasyon, noong 2019 ang ating balak ay dapat sa loob ng isang taon dapat magkaroon na ng pagdinig para magkaroon na po ng pagbabago pero dinatnan na tayo ng pandemya at ngayon kalahati na ho ng termino ng lahat ng opisyales. Sa ganitong mga charter change importante ho ang timing. Dapat maaga pa lang, sa first six months eh nagkakaroon na ng pagdinig dahil pag palapit ng palapit ang eleksyon, ang nasa isip ng tao pangsarili na ang gagawin ng mga politiko, ginagawa ito para pahabain yung termino, ginagawa ito para paboran ang sarili, mawawalan ho talaga ng tiwala ng taong-bayan. In other words timing talga ang pinakamahalaga pagdating sa usapin ng charter change.

Q: Hindi ito issue ng term extension, kung hindi totally about economic provisions?

SEN WIN: Oo, to be honest about it kapag nagbubukas tayo ng batas hindi mo mako-control yung ating mga mambabatas na maglagay ng iba't-ibang probisyon naguumpisa yan sa isang ideya pero nanganganak pa yan ng iba pang mga ideya. So ngayon ang intensyon ng mababang kapulungan at limitahan ito sa paguusap ng economic provisions pero hindi naitn mahihinto ang ibang mangbabatas na galawin yung iba pang probisyon at doon tayo nagkakaroon ng problema at kakausapin natin yung politiko lahat po ng dahilan kaya nilang magimbento para po maamyendahan ho yung ibang probisyon at diyan po talaga yung magkakaroon ng problema dahil nagalaw na yung tinatawag natin na political provision, diyan na po papasok yung pangsariling interes.

Q: Sa vaccine, mabagal daw ang pagabrupa sa ating bansa?

SEN WIN: In fairness naman, ito minomonitor ko nang mabuti, hindi lang po dito sa ating bansa kung hindi sa buong mundo, talagang agawan ng vaccine, hanggang ngayon ah, 30 million doses pa lang ang nabibigay globally, ibig-sabihin 30 million pa lang out of the 7 billion population ng mundo ang nabibigyan po ng bakuna, talagang agawan. Kami nga dito sa Valenzuela, nag-sign up po kami with AstraZeneca pero ang delivery ay between July to August pero hindi pa sigurado, ang tagal, sabi ko nga sa aking kapatid, kay Mayor Rex, sana ma-deliver na bukas para mabigay na natin ang ating mga kababayan pero hindi nila masigurado dahil nga sabi nila agawan sa buong mundo. Lalo na yung AstraZeneca, ito ang pinakamura, 500 pesos for two doses na, ang kagandahan pa sa AstraZeneca ay hindi na kailangan ng tinatawag nating cold storage, refrigerator lang pwede na. eh kung ganun kaganda, buong mundo gusto rin po yung AstraZeneca. Ang punto lang dito, just to be fair, agawan ho talaga ng vaccine, ngayon ang mungkahi ko po, personal na mungkahi ko sa IATF, once nabigyan na ang bakuna ng authorization, hayaan na natin ang mga lokal na pamahalaan na bumili at malaya na dapat silang bumili at makipagusap para mabigyan nila kaagad yung tinatawag nilang priority na sektor dahil kung aantayin pa natin yung lahat dumaan sa national government, mabagal ho talaga. Kung matatandaan natin yung testing, isa lang ho pwede mag-testing dati, RITM lang pero noong pinayagan na ho yung ating mga lokal na pamahalaan, maraming nagatayo ng sariling testing facility, bumilis na ang testing sa atin, hindi na naging problema ang testing sa atin. Kaya ang puno't- dulo dito, sa kabila ng mahigpit na suplay ng vaccine dapat payagan na ang lokal na pamahalaan na mag-import para po bumilis yung pagkalat po ng bakuna sa ating bansa.