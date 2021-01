Press Release

January 14, 2021 Sen. Leila M. de Lima's quick reactions re: Charter Change and Malacañang's endorsement of Chinese vaccine Habang busy-busyhan ang mga Congressman magdebate para ibenta ang bansa natin, nagtataasan ang bilihin sa palengke. Pansinin niyo naman yung kababayan natin na wala nang maiulam! *** Malacañang folks are acting like paid endorsers of Chinese vaccine anyway. This time, dapat unahin si Mayor sa China vaccine pati yung mga alalay niya. Leave the other brands to the people.