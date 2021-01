Press Release

January 14, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO Re: New COVID-19 variant Kahapon ay kinumpirma ng DOH na isang Pilipinong galing ng Dubai ang merong UK variant ng COVID-19. Bagama't nakakabahala na nakapasok na ito sa ating bansa, patunay rin ito ng mahigpit nating pagbantay at pag-implementa ng protocols, katulad ng genomic surveillance. Lessons learned tayo dito. Kung gaano kabilis kumalat ang sakit na ito, mas mabilis pa dapat ang ating aksyon at mas paigtingin pa natin ang pag-iingat. Kaya importante na huwag nating balewalain ang mga patakaran na dapat sundin. Back to basics po tayo dito, dahil ang simpleng patakaran dito ay makapagliligtas ng buhay natin at ng ating kapwa Pilipino. Bilang chair po ng Senate Committee on Health, patuloy ang panawagan ko na sundin natin ang lahat ng mga itinakdang health and safety protocols — katulad ng pagsuot ng face mask, face shield, madalas na paghugas ng kamay, at pag-obserba ng social distancing, pag-iwas sa pagkumpol-kumpol, at manatili muna sa loob ng ating bahay kung hindi naman po kailangang lumabas ng inyong mga pamamahay. Paigtingin po natin ang malawakang contact tracing at istriktong pagpapatupad ng quarantine protocols para hindi na ito kumalat pa. Huwag tayong maging kumpyansa. Walang pinipili ang sakit na ito, kaya no exemptions dapat. Buhay po ng bawat Pilipino ang unahin natin at huwag ang ating sarili lamang. Bagama't walang ebidensyang nagpapatunay na mas nakakamatay ang variant na ito, huwag tayong maging kampante dahil mas "contagious" o mas nakakawaha po ito ayon sa mga eksperto. Hindi man natin mapipigilan ang mga taong lumabas ngayon dahil kailangan nilang magtrabaho at maghanapbuhay, importante po na masigurong ligtas ang komunidad natin kung lahat ay susunod at alam ang dapat gawin para maiwasan ang sakit. Gawin natin ang dapat para hindi tumaas pa lalo ang bilang ng mga kaso sa bansa at hindi ma-overwhelm ang ating mga health facilities. Kung tataas ang bilang ng mga kaso, mas mahihirapan po tayo. Bilisan po natin ang roll-out ng mga bakuna kontra COVID-19 at unahin po natin ang mga mahihirap at mga nasa vulnerable sectors na kailangan talagang lumabas para mabuhay -- ito po yung mga isang kahig, isang tuka, at ang mga frontliners natin, upang unti-unti na po tayong makabalik sa normal na pamumuhay. Sa mga kababayan ko, huwag po tayo mag-panic. Patuloy po tayong sumunod sa mga otoridad at magmalasakit po sa ating kapwa. Huwag po kayong mag-alala dahil ginagawa naman po natin ang lahat upang maprotektahan ang buhay ng bawat Pilipino. Despite the entry of the new COVID-19 variant, plans and protocols are already in place. We have a roadmap towards recovery. But government cannot do this alone. We need your support and cooperation to overcome these challenges and recover as one! If we do these together the right way, we will save lives, recover our economy faster and restore normalcy in the lives of our people. Magbayanihan po tayo! Magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino. Salamat po.