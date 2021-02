Press Release

February 2, 2021 STATEMENT OF SENATOR BONG GO

RE: Ongoing efforts towards economic recovery Ang kasalukuyang pandemyang kinakaharap natin ay maaaring pinakamabigat na krisis na sinapit ng ating henerasyon. Bukod sa epekto sa kalusugan, nagdulot rin ito ng pagbagsak ng ekonomiya kung saan marami ang nawalan ng trabaho, humina ang kabuhayan, at nadagdagan ang mga nagugutom. Ang mga epekto sa ekonomiya ay dahil rin sa pagpapatupad natin ng mga kailangang health and safety protocols upang mapigilan ang lalong pagkalat ng sakit na COVID-19. Inuna po kasi natin na maproteksyunan ang buhay ng bawat Pilipino dahil kung hindi, wala na po tayong ekonomiya na pag-uusapan pa. Gayunpaman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang kabuhayan ay kayang pasiglahin muli kung magbabayanihan tayo. Ang pera, kayang kitain kung magsisikap tayo. Pero ang buhay ay hindi nabibili at hindi maibabalik. A lost life is a lost life forever. Bilang inyong Senador at tulay ninyo kay Pangulong Duterte, gagawan natin ng paraan na masolusyunan ang gutom; magkaroon ng sapat, ligtas, at epektibong bakuna para sa lahat; at mabibigyan muli ng kabuhayan ang mga nawalan. Kaya po walang tigil ang ating serbisyo sa kapwa tao. May mga hakbang tayong ginagawa upang maisakatuparan ang pangako ng Pangulo na mabigyan ng mas komportableng buhay ang bawat Pilipino. Una sa lahat, sinisigurado natin na magagamit ng wasto ang pondo ng bayan. Hindi tayo papayag na may nagsasamantalang iilan habang naghihirap ang karamihan ng ating kababayan. That is why until the very last day of our term, kami po ni Pangulong Duterte, we will fight corruption. Pangalawa, pinag-aaralan na ng Kongreso, kasama ang ating mga government finance managers, ang posibilidad na isulong ang Bayanihan 3. Kung kakayanin ng ating pondo, sana ay makapagbigay pa tayo ng dagdag na ayuda sa mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan, lalo na't nababalitang maraming nagugutom sa iba't ibang parte ng bansa. Huwag po nating hayaan na may mamatay sa gutom. Hinihikayat ko ang ating mga kasamahan sa gobyerno na gawan po ng paraan at magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipinong hirap na hirap na po talaga. Pagaanin natin ang kanilang pinapasan at huwag natin silang pahirapan pa. Pangatlo, suportado ko ang pagpasa ng iba't ibang economic recovery measures, tulad ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE bill. Dahil sa mas mababang buwis at mas maraming insentibo na nakasaad sa CREATE bill, umaasa tayong masusuportahan nito ang mga maliliit na negosyo sa iba't ibang parte ng bansa. Kaakibat rin dito ang pag-implementa ng Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Kapag ligtas na pong bumiyahe ang mga kababayang nais magsimula muli ng panibagong buhay sa kanilang mga probinsyang uuwian, sisiguraduhin natin na bukod sa transportasyon at agarang ayuda ay may kabuhayan at trabaho rin na nakahanda sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Dapat po ay bigyan natin sila ng bagong pag-asa. Bukod sa CREATE bill, isinusulong rin ng ating mga economic managers ang iba't ibang mga panukala, tulad ng Financial Institutions' Strategic Transfer o FIST bill, at ang Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o GUIDE bill. Ang mga ito ay naglalayong magkaroon ng dagdag na mekanismong pinansyal para matulungan ang mga negosyo na magkaroon ng puhunan. Kung matutulungan natin ang mga negosyo na bumangon at lumago, matutulungan rin ng pribadong sektor ang ating mga kababayan at magkakaroon rin ng mas maraming economic opportunities sa buong bansa. Pang-apat, ginagawan na natin ng paraan na magiging malinis at madali ang pakikipag-transaksyon sa gobyerno. Kung kaya't bukod sa maayos na pag-implementa ng Ease of Doing Business Act, isinusulong ko rin ang E-Governance Bill upang mas makapag-adapt ang bansa sa 'new normal'. Gamit ang makabagong teknolohiya, gagawin nating mas mabilis, maginhawa at angkop sa pangkasalukuyang sitwasyon ang mga proseso ng gobyerno para mas makabenepisyo sa pangkaraniwang mga Pilipino. Pang-lima, patuloy rin ang ating pagbibigay importansya sa higit kumulang sampung milyong Overseas Filipinos na isa sa pinaka-apektadong sektor ng pandemyang ito. Karamihan sa kanila ay nawalan ng trabaho at napilitang umuwi. Kailangang maipasa ang DOFil Bill upang maitatag na ang Department of Overseas Filipinos na tututok sa mga pangangailangan ng ating mga bagong bayani. Higit sa lahat, ginagawa ng gobyerno ang lahat upang makakuha na tayo ng sapat, ligtas at epektibong mga bakuna kontra COVID-19. Ang bakuna ang pinakamahalagang sandata natin upang tuluyang makaahon muli sa pandemyang ito. Ang pakiusap ko lang ay magtiwala tayo sa ating gobyerno. Sisiguraduhin naman natin na mabibigyan ng libreng bakuna ang mga frontliners, ang mga mahihirap, at ang mga bahagi ng vulnerable sectors. Kasama dito 'yung mga isang kahig, isang tuka na kailangan talagang lumabas at maghanapbuhay. Kung masisiguro nating mababakunahan sila, mas makakatulong sila sa pagpapasigla ng ating ekonomiya. Mga kababayan ko, ang kooperasyon ng lahat ang pinaka-importanteng hakbang tungo sa ating muling pagbangon. Habang binubuhay muli natin ang ekonomiya, huwag muna tayo magkumpyansa at patuloy tayong mag-ingat. Ang mga simpleng mga patakaran na ipinapatupad ng gobyerno ang magliligtas ng buhay natin at ng ating mga mahal sa buhay. Alam ko at ramdam namin ni Pangulong Duterte ang hirap na dinaranas natin sa ngayon. Subalit, ramdam ko rin sa aking patuloy na pag-iikot sa bansa, na hindi natitinag ang katatagan natin. Ang patuloy nating pakikiisa, pakikipagbayanihan, at pagmamalasakit sa kapwa ang nagbibigay sa amin sa gobyerno ng lakas upang magserbisyo ng husto sa inyong lahat. As the President said, no one should be left behind in our path towards full recovery! If we remain unified, we will heal as one people and we will recover as one nation! Maraming salamat po.