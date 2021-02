DZRH Damdaming Bayan interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Deo Macalma ukol sa face-to-face classes

Q: Meron na po ba kayong pasabi o kaya nakipagugnayan na ba kayo sa DepEd o sa CHED na paghandaan na itong face-to-face classes dahil andito na po, parating na ang mga bakuna?

SEN WIN: Natatandaan ko noong nagusap tayo nung Disyembre minungkahi natin na magkaroon na ng face-face classes. Ngayong Enero naidulot dahil nga dumating sa ating bansa itong tinatawag nating UK variant, bagong virus na hindi natin alam kung anong klaseng virus ito kaya kinansela ng ating pangulo ang face-to-face classes dahil nga dito sa banta ng UK variant na pumasok sa ating bansa. Ang magandang balita naman dito papasok na rin sa atin ang vaccine at ngayong Pebrero napakinggan natin na may limang milyon na doses na papasok aa ating bansa at tuloy-tuloy na ito hanggang mabakunahan na ang lahat ng ating kababayan. Ang pinakaimportanteng milestone, ay yung pagdating ng June o July, dito ho papasok lahat ng bakuna na inorder po ng ating lokal na pamahalaan, kasama na dito ang Valenzuela na base sa aming paguusap sa Aztrazeneca, by June o latest July, padating na po ang bakuna dito. So ang ibig-sabihin nito kung mababakunahan po ang ating mga kababayan, hopefully by October, eh mag no-normalize na yung sitwasyon natin kaya dapat kahit papano napaghandaan na natin yung posibilidad, hindi ko naman sinsabi na sigurado pero posiblidad na magkaroon tayo ng face-to-face classes. ang ating mungkahi unahin mabigyan ng bakuna ang ating mga guro dahil ako, tinuturing ko silang frontliners eh dahil sila po ang maglilinis ng classrooms, maghahatid ng self-learning modules, na-expose din sila dito sa ganitong mga virus kaya dapat unahin na sila at isama sila mga priority groups.

Q: Kung sakaling magkaroon po ng face-to-face classes, paparating na ang bakuna, ano po ang dapat ang paghandaan ng DepEd o kaya ng CHED?

SEN WIN: Kahit na meron na tayong bakuna dapat maghanda po ang DepEd at CHED sa mga health protocols. Hindi porket may bakuna pwede na tayong maging pabaya, talagang itong bakuna kahit magbibigay ng proteksyon sa atin, hindi nakakatiyak ito na hindi tayo mahahawaan dahil a sobrang bago, iba-iba ang lumalabas na impormasyon. Kaya ang ating eskwelahan ay dapat pa rin magkaroon ng safety protocols. Ano itong mga health and safety protocols? Unang-una yung paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alcohol at yung mga classrooms natin, silid-aralan ho natin ay hindi ho dapat masikip, dapat mag-practice ng social distancing.

Q: At dapat regularly i-disinfect yung mga classrooms, Senator?

SEN WIN: Dapat tuloy-tuloy din yun, disinfect ng mga classrooms at kung meron let's say, sana hindi mangyari, pero kung sakalai mangyari po na may mag positive, alam ng mga guro at ng mga magulang yung gagawin.

Q: May mga grupo ng mga negosyante na nagususlong ng reporma sa edukasyon, aware ba kayo Senator ano yung mga gusto ng mga negosyante na reporma sa ating edukasyon kasabay ng panawagan ng face-to-face classes?

SEN WIN: Correct, dahil ang mga negosyante natin sila po ang mag-aasorb, sila po ang kukuha ng ating mga papasok na manggagawa at itong mga manggagawa natin, itong mga employees, workers kung sila po ay mabibigyan ng magandang edukasyon, gaganda ang kanilang performance dito sa ating mga negosyo pero kung ang kanilang edukasyon ay hindi maganda, pagapasok nila sa mga kumpanya, yung mga kumpanya yung mga apektado. Tama po na itong mga korporasyon ay nakikibahagi sa adbokasiya ng edukayon, ang puno't dulo nila ay sila rin po ang makikibabang o hindi makikinabang. Kaya meron tayong tinatatawag na 'education crisis' ilan na po ang pagsasanay na lumabas na mababa po ang ating grado at nakakalungkot, noong umpisa pa lang ng pandemya, o wala pa yung pandemya mababa na yung grado natin, ngayon na nasa pandemya na tayo apektabo talaga yung kalidad ng pagtuturo.

Q: May mga nagmumungkahi sa Senado at sa Kamara at ilang grupo na sana lahat ng estudyante, ngayong pandemya, sana daw po ipasa lahat ang estudyante, walang babagsak? Ano po ang stand ninyo?

SEN WIN: Hindi ako sang-ayon diyan dahil may mga bata talagang mahina sa Math, sa Reading, sa Science. Dapat talaga natin malaman kung saan yung kahinaan at tulungan sila. Kung ipapasa mo lahat, paano mo malalaman kung saan siya mahina? Eh kung pagdating niya sa susunod na grado, kung mahina siya sa Math, eh babagsak siya sa Mathematics. Kaya itong mga ganitong mga pagsasanay, sa iba't-ibang mga subjects, ay para malaman kung saan po mahina yung bata. Kung uniformed, kung lahat po ay ipapasa natin hindi natin sila matutulungan, imbes na matulungan natin siya, lalo nating siyang pahihirapan pag-akyat na sa susunod na baitang.

Q: Kelan po kaya maaring maitupad ang face-to-face classes? Ito ba ay sa proposal ay kailangan lahat na or may mga pilot place ang school na pagdadarausan ng classes?

SEN WIN: Kailangan natin maghanda, hindi ko masasbi nang katiyakan ng face-to-face classes pagtapos ng pagbabakuna pero ang aking punto dito ay dapat talagang maghanda dahil sa totoo lang hirap talaga ang ating mag-aaral ngayon sa ganitong distance learning. Hirap din ang ating mga guro magturo sa distance learning, kaya nga sa ating sistema ang pinakamainam po ay yung face-to-face pero nagiingat din tayo, alam rin natin na delikado at napakahirap sabihin kung ano mangyayari, talagang pabalik-balik ang distance learning, iba-iba yung desisyon, una may face-to-face tapos biglang nawala kaya importante lang dito ay maghanda, unahin yung mga guro magpabakuna.